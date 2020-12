Inter ”São duas vitórias seguidas, queremos dar sequência”, ressalta meio-campista colorado

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 17 de dezembro de 2020

Projetando a partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (19), o meio-campista Edenilson concedeu uma entrevista coletiva, na tarde dessa quinta-feira (17). Garantindo 2 vitórias em sequência, uma contra Boca Juniors e outra contra o Botafogo, o jogador disse que a equipe procura manter os ganhos e seguir conseguindo pontos para continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro.

“A gente tem que entrar ligado, focado, saber o que fazer. Acho que a gente pode pegar de lição o jogo da Libertadores, contra o Boca, que todo mundo entrou ligado, o que facilitou o trabalho de todos“, disse.

Com a eleição chegando ao fim e Alessandro Barcellos sendo eleito como novo presidente colorado, a especulação de um novo técnico voltou a rodar o Internacional. Na mira dessa vez, é Miguel Ramírez, espanhol de 36 anos que comanda o Independiente Del Valle. Sobre a chegada de um novo estrangeiro e a saída de Abel Braga, Edenilson respondeu:

“Futebol é muito relativo. Se a gente pegar o exemplo do próprio Palmeiras, foi um time que cresceu muito com a troca de treinador”, refletiu. “Lógico que a gente quer que o professor Abel (Braga) continue, que ele possa continuar o trabalho que iniciou, e que agora que ele tá se ambientando principalmente ao grupo, porque ao clube ele não precisa“, acrescenta.

O jogo contra o Palmeiras, no próximo sábado (19) também marca a despedida de D’Alessandro no Estádio Beira-Rio. O jogador anunciou que deixará o clube no final do ano e consequentemente, joga sua última partida com a camisa colorada na casa do clube. Sabendo da importância do jogador, Edenilson ressaltou que ele merecia uma despedida melhor, com a torcida e reconheceu o tamanho de sua história no clube.

“É um cara que está trabalhando igual, como se fosse o primeiro jogo dele pelo clube. Ele merece tudo que conquistou aqui e merece muitas coisas boas“, concluiu o jogador.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter