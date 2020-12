Inter Saiba qual vai ser a arbitragem da partida entre Inter x Palmeiras

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Foto: Rádio Grenal

Na noite deste sábado (19), a equipe do Inter recebe o Palmeiras no Estádio Beira-Rio para o confronto pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória contra o Botafogo no fim de semana passado, o time colorado teve uma semana livre para treinar, a primeira desde a chegada de Abel Braga a Porto Alegre.

Para este duelo, Savio pereira Sampaio, do Distrito Federal, será o árbitro da partida. Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior, também da federação da capital do país, serão os auxiliares. Wagner Reway, da Paraíba, será o homem responsável pelo VAR.

Neste ano, Sávio Pereira apitou um jogo do Inter, na derrota para o Santos por 2×0 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Já Wagner Reway comandou o VAR duas vezes com o Colorado em campo em 2020, nas duas partidas, houve derrota gaúcha, para Corinthians e Fluminense.

O Inter entra em campo amanhã às 19h para enfrentar o Palmeiras com transmissão da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

