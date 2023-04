Acontece São João é vencedora do Top of Mind 2023 na categoria Rede de Farmácia

12 de abril de 2023

Pelo nono ano consecutivo, a Rede de Farmácias São João ganha o prêmio Top of Mind, consolidado como uma espécie de Oscar das marcas do RS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Rede de Farmácias São João conquistou mais um prêmio neste ano de 2023. Após inaugurar o segundo Centro de Distribuição, um dos mais modernos do Brasil, e atingir a marca de 1000 lojas, a São João recebeu o prêmio Top of Mind, como a Rede de Farmácia mais lembrada pelos gaúchos. A entrega da premiação aconteceu na noite desta terça-feira (11), no Teatro CIEE, em Porto Alegre.

Este é o nono ano consecutivo que a São João é premiada pelo Top of Mind, seja na categoria Grande Empresa ou na categoria Rede de Farmácia. Já na 33ª Edição, a pesquisa é aplicada para captar a lembrança espontânea sobre as marcas de empresas, produtos, serviços e comunicação que estão na mente dos gaúchos.

Realizado pelo Grupo Amanhã, o levantamento é considerado o mais importante do Rio Grande do Sul, consolidado como uma espécie de Oscar das marcas há mais de três décadas.

“Estamos muito felizes por novamente receber este reconhecimento como a marca mais lembrada no segmento Rede de Farmácia e mais importante, do que ser lembrada, é o motivo pelo qual somos lembrados. Temos a convicção de que quando se fala na São João somos lembrados pelo valor da nossa prestação de serviços nas comunidades em que estamos inseridos, estas que tão bem nos recebem e permitem que possamos integrar o seu dia a dia”, destaca o diretor da Rede de Farmácias São João, João Pedro Brair.

Na posição de maior rede do varejo farmacêutico do Sul do País (RS, SC e PR), a expansão da São João preza pelo incentivo à inclusão social, respeito à diversidade, pluralidade e ao desenvolvimento econômico das comunidades onde está inserida.

A forte presença da rede na rotina dos gaúchos também está marcada pela geração de emprego e renda, grandes investimentos na modernização das lojas, dos serviços farmacêuticos, exames laboratoriais rápidos e amplo mix de produtos oferecidos.

Conhecida por encurtar distâncias entre filiais e clientes, ao oferecer lojas cada vez mais próximas e o máximo de produtos e serviços num mesmo local, para facilitar a rotina das pessoas, o jeito de expandir da São João também inclui as vertentes do ESG (Environmental, Social and Governance).

As melhores práticas do ESG são adotadas para alcançar um desenvolvimento sustentável nas áreas ambiental, financeira e social.

“Uma das coisas mais bonitas da vida é aquilo que mesmo quando dividimos elas se multiplicam. Isso vale para o amor, carinho, cuidado, atenção e não é diferente com essa conquista a qual compartilhamos com todos os nossos 17 mil colaboradores. Independentemente do cargo, função ou ocupação, todos sem exceções são extremamente fundamentais para que consigamos executar nosso propósito de servir, crescer e compartilhar”, afirma João Pedro Brair.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa é realizada anualmente para captar a lembrança espontânea dos entrevistados, num universo que espelha a população gaúcha, com pessoas de ambos os sexos, com idades entre 16 a 75 anos, de todas as classes sociais (A/B, C e D/E), das sete mesorregiões do Estado, de acordo com dados apurados pelo IBGE.

O prêmio tem como objetivo reconhecer e distinguir a gestão de empresas e instituições que se destacam no mercado brasileiro, cuja excelência na qualidade de seus produtos ou serviços contribuem efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico do país, valorizando sobretudo a pessoa humana e os princípios éticos que devem reger a sociedade brasileira.

Sobre a São João

A Rede de Farmácias São João é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Atualmente são mais de 1000 filiais, 17 mil colaboradores e o compromisso “Cuidar da sua saúde é nossa missão”.

O atendimento conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular. No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, tem as opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima.

O cliente também tem disponível a opção de parcelamento em até 6x pelo São Card, crediário próprio da empresa, sem entrada, sem acréscimo, com 30 dias para começar a pagar, sendo necessário para o cadastro apresentar apenas o RG ou CNH física/digital. Outras informações sobre produtos, compras e promoções exclusivas através do site www.saojoaofarmacias.com.br

