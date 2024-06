Rio Grande do Sul São Leopoldo empresta bombas anfíbias a Canoas e Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

As bombas têm vazão aproximada de 20 mil litros por segundo, no total. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, esteve no Dique da Campina, no início desse domingo (2) acompanhado do prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD). Vanazzi explicou ao gestor canoense a complexa operação montada em tempo recorde pelo município, em parceria com empresas como Higra, Top Vargas, Mercúrio e outras, para colocar em funcionamento seis bombas móveis, com vazão aproximada de 20 mil litros por segundo, no total, e drenar as regiões alagadas.

Agora, em um gesto solidário para com as cidades de Canoas e Porto Alegre, e intermediado da Defesa Civil Nacional, as comunidades igualmente afetadas pela enchente do início de maio, São Leopoldo emprestará duas destas bombas.

“Uma irá para Canoas e outra para Porto Alegre, as prefeituras estão se ajudando muito, em todas as áreas. A próxima fase é a da limpeza e também vamos nos ajudar. É uma tragédia difícil de atravessar, mas a solidariedade entre nós ajuda a diminuir o sofrimento das pessoas”, enfatizou Vanazzi.

Por sua vez, o prefeito Jairo Jorge enalteceu a iniciativa de São Leopoldo e disse que, no município que administra, o equipamento será direcionado à drenagem da água nos bairros Rio Branco e Fátima.

“Esta ajuda é muito importante para nós. Já conseguimos vencer o escoamento em uma parte importante da cidade, mas ainda enfrentamos dificuldade e esta bomba vai nos ajudar, porque é de excelente qualidade. Reconheço e agradeço o gesto de solidariedade voltado ao povo de Canoas e de Porto Alegre” destacou.

Segundo o superintendente Técnico de Serviços, Ronan de Jesus, é importante destacar que as duas bombas operaram durante o período crítico de instabilidade das Casas de Bombas, porém, o sistema já está com a capacidade de funcionamento restaurado e garante a proteção da região.

