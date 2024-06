Rio Grande do Sul Bairro Mathias Velho, em Canoas, está sem pontos de alagamento

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bairro foi um dos mais atingidos pela enchente. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, usou suas redes sociais nesse domingo (2) para anunciar que o bairro Mathias Velho, um dos mais atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul durante todo o mês de maio, não tem mais pontos de alagamento.

Na mesma linha, o secretário de Obras do município, Guido Bamberg classificou a notícia como uma “grande vitória”.

UPA

A partir desta segunda-feira (3), as equipes da UPA Mathias Velho (Caçapava) irão atuar na sede do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), na Rua Brasil, 448, no Centro de Canoas. Com a antiga estrutura atingida pela enchente, os serviços de pronto atendimento de casos de média complexidade serão feitos no novo local, com funcionamento 24h.

Até quinta (6), as equipes terão o apoio dos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein, que atuavam na Unidade de Saúde Guajuviras. “A retomada desse serviço representa um grande reforço para os atendimentos de saúde na cidade. Com a enchente, tivemos três das nossas quatro UPAs atingidas. Conseguimos inaugurar a nova UPA Niterói e, agora, pudemos viabilizar a retomada da unidade da Mathias Velho, neste novo espaço”, destacou o secretário de Saúde, Mauro Sparta.

Também será retomada, nesta segunda, a Unidade de Saúde São Luís, com atendimento das 8h às 17h. Com este novo espaço, a cidade chega a 11 USs abertas, além de três UPAs, quatro hospitais de campanha, o Hospital Universitário e o Nossa Senhora das Graças.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/bairro-mathias-velho-em-canoas-esta-sem-pontos-de-alagamento/

Bairro Mathias Velho, em Canoas, está sem pontos de alagamento

2024-06-02