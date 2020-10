Magazine São Paulo Fashion Week institui cota racial para marcas participantes do evento

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

É o primeiro evento de moda no mundo a tomar tal decisão que já é histórica e isso deve influenciar outros eventos. Foto: Reprodução/Instagram É o primeiro evento de moda no mundo a tomar tal decisão que já é histórica e isso deve influenciar outros eventos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O SPFW (São Paulo Fashion Week), que celebra 25 anos com edição digital na próxima semana entre os dias 4 e 8 de novembro, instituiu em alinhamento com as demandas que surgiram do grupo de modelos e profissionais Pretos na Moda @pretosnamodabr que todas as marcas que fazem parte do lineup do evento serão obrigadas a ter no mínimo 50% do seus castings compostos por negros, afrodescendentes e (ou) indígenas.

É o primeiro evento de moda no mundo a tomar tal decisão que já é histórica e isso deve influenciar outros eventos. A decisão já vale para esta temporada.

“É um ato corajoso, importante e não fizemos nada menos do que deveríamos fazer. Haviam expectativas do mercado por essas mudanças porque o SPFW tem essa influência. Não podemos fazer leis, mas podemos criar regras.” disse Paulo Borges, fundador e diretor criativo do SPFW ao FFW.

A organização do evento já vinha nos últimos meses discutindo com profissionais envolvidos nos desfiles as necessidades de mudanças mais efetivas que já eram esperadas pela sociedade.

