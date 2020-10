Literatura 66ª Feira do Livro de Porto Alegre tem início em formato virtual

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Em função da pandemia, este ano a feira não ocupará a praça. Foto: Divulgação Em função da pandemia, este ano a feira não ocupará a praça. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Câmara Rio-Grandense do Livro abre, oficialmente, nesta sexta-feira (30) a edição 2020 da Feira do Livro de Porto Alegre, que tem como tema “Janelas abertas para a Praça”. A 66ª edição, pela primeira vez, não acontecerá na Praça da Alfândega, mas de forma virtual, realizando todos os seus eventos com transmissão on-line e gratuita, mantendo o caráter popular que a caracteriza.

A organização fez uma saudação, lembrando que retorna em 2021:

“O que não mudou foi o nosso amor pelos livros e pela literatura. Tem muita coisa diferente. O mais evidente é que não estamos na Praça da Alfândega. Sentimos saudades do contato presencial com todos, das alamedas repletas de pessoas, das longas filas para os autógrafos. Mas, mesmo assim, estamos felizes por dar continuidade, mesmo que em novo formato, aos 66 anos da tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Esta plataforma é a nossa praça neste ano. Aqui, você vai encontrar quase tudo – livros com desconto, grandes autores, muita reflexão e contação de histórias. Em 2021, voltaremos à Praça da Alfândega e levaremos junto todos os novos leitores que conhecemos de vários lugares do mundo. Uma ótima Feira do Livro para todos!”

A programação on-line da feira, endereços para compra de livros, lives e palestras está disponível em https://feiradolivropoa.com.br.

