Campeão, o Independiente del Valle garante uma vaga na Libertadores da América de 2023. No ano que vem, o time equatoriano também tem a final da Recopa Sul-Americana, contra o vencedor da final da Libertadores. Flamengo e Athletico-PR decidem a taça no próximo dia 29, em Guyaquil, no Equador.

Jogo

O São Paulo tentou tomar a iniciativa no primeiro tempo da final, mas logo aos 12 minutos tomou uma ducha fria. Diego Costa falhou no corte, a bola ficou com Favarelli, que acionou Lautaro Díaz para bater cruzado e abrir o placar para o Independiente del Valle em Córdoba. Pouco depois, aos 16, o Tricolor teve boa chance para empatar. Mas o chute de Calleri saiu fraco após passe de Luciano. Moisés Ramírez defendeu.

O time equatoriano quase fez o segundo aos 18, quando Sornoza, sem marcação, bateu colocado. Felipe Alves defendeu e a bola ainda bateu na trave. Depois disso, o Tricolor tentou várias vezes pelo lado esquerdo, mas sem muita efetividade. Nas melhores oportunidades, Calleri desperdiçou ou estava impedido.

Na etapa final, o São Paulo começou com outra postura. Muito mais agressiva. Tanto que em cinco minutos teve três boas chances de empatar. Na primeira, Moisés Ramírez fez grande defesa em chute de Rodrigo Nestor. Depois, Calleri cabeceou para fora cruzamento de Igor Vinicius. E mais adiante, Calleri ajeitou, e Léo não conseguiu chegar.

A diferença de eficiência entre os dois times, porém, era gritante. E aos 21 minutos, o Del Valle fez o segundo. Faravelli recebeu de Lautaro Díaz, após toque de Sornoza, e ampliou. Calleri, em péssima tarde, perdeu outro gol na sequência que poderia recolocar o São Paulo no jogo. Não teve jeito. A péssima partida do time brasileiro não permitiu ao torcedor sonhar com uma reação. Menos mal que o Del Valle não conseguiu ampliar. Calleri e Diego Costa ainda foram expulsos nos acréscimos.