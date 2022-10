Futebol Gabriel rompe os ligamentos e desfalca o Inter por oito meses

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

O volante Gabriel saiu de maca da partida contra o Santos. (Foto: Twitter/Reprodução)

O Inter retomou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro depois de bater o Santos por 1 a 0 no sábado (1). Mas no mesmo dia, o clube sofreu uma baixa. O volante Gabriel saiu de maca no final da partida. O jogador passou por exames e foi constatado o rompimento dos ligamentos do joelho direito.

Gabriel passará por cirurgia e está fora do restante da temporada do certame nacional pelo Inter.

“Hoje foi um dia dos mais tristes da minha carreira até aqui. Não consigo expressar a dor que estou sentindo de não conseguir ajudar meu time até o final do campeonato. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Voltarei mais forte”, escreveu Gabriel em seu perfil, no Twitter.

Segundo o clube, a previsão de afastamento dos gramados é de oito meses. Em suas redes sociais, o Inter lamentou a lesão e desejou uma boa recuperação ao atleta.

“O volante Gabriel sofreu um lesão no joelho direito. Estamos juntos neste momento difícil. Desejamos pronta recuperação para o nosso ‘Ruf Ruf’ e estaremos sempre juntos, do início ao fim. O Clube do Povo aguarda prontamente o seu retorno aos gramados. Tamo junto, Gabriel!”, publicou o clube no Twitter.

Na tabela, o Inter está com 53 pontos, a “momentâneos” sete pontos de distância do Palmeiras, primeiro colocado. Nesta quarta-feira (5), o Colorado enfrentará o Flamengo, no Maracanã, em partida da 30ª rodada do Brasileirão.

