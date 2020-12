Brasil São Paulo recebe mais 500 mil doses da vacina CoronaVac

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A carga foi recebida no aeroporto de Guarulhos Foto: Reprodução de TV A carga foi recebida no aeroporto de Guarulhos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O Estado de São Paulo recebeu, na manhã desta segunda-feira (28), o quinto lote de doses da CoronaVac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

As 500 mil doses prontas chegaram no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O avião, vindo da China, pousou por volta das 11h40min. Outro carregamento com mais 1,5 milhão de doses deve chegar nesta quarta-feira (30), totalizando o recebimento de 10,8 milhões de doses até o fim deste ano.

Na véspera de Natal (24), chegou uma carga composta por 2,1 milhões de doses já prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas na fábrica do Butantan. A carga com o maior lote de imunizantes foi recebida no aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Autorização de uso

O imunizante não tem autorização de uso no Brasil. Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ainda não houve pedido de uso emergencial ou de registro definitivo.

Na China, a vacina foi aprovada em julho para uso emergencial. A aprovação é parte de um programa do país asiático para imunizar grupos de alto risco, como médicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil