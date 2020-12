Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre já arrecadou R$ 109 milhões com a antecipação do IPTU

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Pagamento com desconto pode ser feito até 5 de janeiro Foto: Maria Ana Krack/PMPA Pagamento com desconto pode ser feito até 5 de janeiro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre arrecadou, até esta segunda-feira (28), R$ 109 milhões com o pagamento antecipado do IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2021. O prazo para quitar o tributo com desconto de 10% termina no dia 5 de janeiro.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o valor arrecadado representa um acréscimo de 34,11% em relação ao apurado no mesmo período do ano passado.

Desde 1º de dezembro, data em que foi iniciado o calendário, o site do IPTU já registrou 472 mil acessos. O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi e Banco Original), além das lotéricas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre