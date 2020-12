Porto Alegre Prontuário Eletrônico do Cidadão está disponível a todos os usuários do SUS em Porto Alegre

Todos os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) em Porto Alegre já contam com o Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão, ferramenta digital disponível no aplicativo #EuFaçoPOA na qual podem ser consultados os resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar a validade de medicamentos recebidos, bem como verificar os boletins de atendimento de consultas e internações hospitalares.

O Prontuário do Cidadão foi criado pela prefeitura em uma parceria da Secretaria de Saúde com a Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre). Por questões de segurança e sigilo, o prontuário apenas pode ser consultado em um telefone celular de cada vez.

Para validar seu celular, é necessário comparecer presencialmente a uma unidade de saúde portando documento de identidade oficial com foto. Também é preciso que o usuário esteja cadastrado no sistema E-Gov, do governo federal (gov.br), visando à segurança dos dados.

Em conjunto com o Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão, está sendo implantada, de maneira gradativa, a Agenda do Cidadão. Já disponível em 46 Unidades de Saúde da Atenção Primária, a agenda possibilita às pessoas cadastradas nesses locais agendar consultas médicas, de enfermagem e odontológicas. O agendamento para consultas nas unidades de atendimento noturno está disponível para toda a população, além do Prontuário Eletrônico do Cidadão.

Desde o início da implantação, mais de 1,3 mil consultas já foram realizadas a partir de agendamentos feitos pelo aplicativo. A previsão é de que todas as unidades contem com o recurso até o final do primeiro semestre de 2021.

Segundo a prefeitura, a funcionalidade garante mais agilidade ao paciente, além de diminuir a circulação de pessoas de grupos de risco para a Covid-19, por exemplo.

