Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Plataforma on-line é destinada a empreendimentos de baixo risco. (Foto: Divulgação/GovRS)

Sapiranga se tornou nesta semana a décima-segunda cidade do Rio Grande do Sul e a terceira do Vale do Sinos a contar com o serviço Tudo Fácil Empresas, desenvolvido pelo governo do Estado em parceria com a Junta Comercial, Industrial e de Serviços (Jucis). Trata-se de uma plataforma on-line e gratuita que permite abrir em até 10 minutos uma empresa com atividade de baixo risco ambiental, sanitário ou de incêndio.

Com o objetivo de facilitar a vida do cidadão que deseja abrir o seu próprio negócio, o programa Tudo Fácil Empresas representa uma aposta na praticidade como forma de estímulo ao empreendedorismo.

São mais de 500 atividades compatíveis com a modalidade, incluindo lojas de pequeno porte, estabelecimentos destinados a cursos, agências de propaganda e turismo, apenas para mencionar alguns exemplos.

A ferramenta foi desenvolvida no âmbito do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), cuja presidência é exercida pela pasta de Planejamento, Governança e Gestão.

A novidade foi oficializada nesta semana, na sede da prefeitura, em cerimônia com a presença da prefeita Carina Nath e de secretários municipais, além de representantes de entidades e contadores. Também compareceram os secretários estaduais Joel Maraschin (Desenvolvimento Econômico) e Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), bem como da presidente da Jucis, Lauren Momback.

Com a palavra…

Durante o evento, Gastal detalhou que 90% das empresas abertas no Estado se enquadram na classificação de baixo risco. Ele reiterou que o sistema oferece a chance de concluir o procedimento diretamente pelo smartphone, tablet ou computador, “sem precisar sair à rua com todas as autorizações exigidas”.

Maraschin, por sua vez, chamou a atenção para o fato de o Rio Grande do Sul ser o único Estado a disponibilizar esse serviço sem qualquer custo e de forma automática, em uma única plataforma. “O serviço tem por objetivo facilitar a vida do empreendedor que deseja abrir seu próprio negócio, então é importante a adesão dos municípios à plataforma, que amplia a competitividade no Estado, gerando emprego e renda”, acrescentou.

Já Carina Nath enfatizou: “Essa é mais uma meta que acaba de ser concluída com sucesso. Trabalhamos muito para que a cidade obtenha destaque na região e que os empreendedores saibam que Sapiranga é um ótimo lugar para empreender”.

Por fim, o secretário municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia, José Della dos Santos, também se manifestou: “Estamos o orgulhosos em poder trazer para nossos futuros empresários um serviço de agilidade e facilidade em um processo desburocratizado de abertura de novos negócios”.

Cidades já contempladas

Lançado em dezembro do ano passado na capital gaúcha, o Tudo Fácil Empresas rapidamente teve a sua abrangência ampliada para outras cidades. Confira, a seguir, a lista completa dos 12 municípios onde o serviço está disponível por meio do site tudofacilempresas.rs.gov.br.

– Porto Alegre.

– Novo Hamburgo.

– Bagé.

– Panambi.

– Erechim.

– Gravataí.

– Santa Cruz do Sul.

– Esteio.

– Estrela.

– Caxias do Sul.

– Rio Grande.

– Sapiranga.

(Marcello Campos)

