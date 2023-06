Dicas de O Sul Sarau Especial com a cantora Loma homenageia os 165 anos do Theatro São Pedro

21 de junho de 2023

Na data do aniversário do teatro, a cantora Loma Pereira comemora 50 anos de trajetória

O Sarau do Solar Especial de 28 de junho, às 19h, em homenagem aos 165 anos do Theatro São Pedro recebe a cantora Loma Pereira no espetáculo “Loma Pereira 50 Anos de Trajetória”. O show acontece no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, com entrada solidária mediante doação de alimentos não perecíveis.

Uma das mais reverenciadas e premiadas cantoras gaúchas comemora 50 anos de carreira. Loma disseminou a música e a cultura nativista, afro-gaúcha e latino-americana no Estado e fora do país. Como mulher e negra, é intérprete destacada pelo pioneirismo nos festivais produzidos no RS.

Ela recebeu várias premiações e menções honrosas em diplomas e medalhas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, do MTG, Comissão Gaúcha de Folclore, Sociedade Sul Riograndense. Recebeu o prêmio Açorianos em 1999, 2001 e em 2019 foi homenageada pelo conjunto da sua obra. Expoente da música feita no Rio Grande do Sul, Loma contabiliza mais de 30 distinções como melhor intérprete e cinco discos gravados.

Com o grupo “Cantadores do Litoral”, divulgou pelo Brasil, Canadá e Portugal o legado afro-açoriano no RS. Ao longo de sua exitosa trajetória, Loma participou de inúmeros registros em discos de festivais e em trabalhos de artistas da MPB e da música gaúcha, como Neto Fagundes, Jerônimo Jardim, Kleiton & Kledir, Gilberto Gil, Alceu Valença, Elza Soares, entre tantos outros.

O show comemorativo “Loma Pereira 50 anos de Trajetória” contextualiza um repertório de músicas interpretadas pela cantora, e que marcaram época durante o efervescente movimento dos festivais nativistas, que lhe conferiram visibilidade e definiram seu posto naquele universo de predominância masculina.

O show apresentará temas de renomados compositores regionais e trará também a presença afro-litorânea, com obras premiadas nos festivais a partir da década de 1980. O repertório reverencia a força da mulher, suas conquistas e a importância histórica no contexto da sociedade – identidades étnicas, belezas naturais de todos os recantos desta terra! Nas poesias é presente o amor entre os afetos e as relações humanas.

Fazendo jus a ininterrupta trajetória de 5 décadas no universo da música, por acompanhar com satisfação o surgimento de novos talentos e a qualitativa evolução de instrumentistas na música gaúcha, neste show comemorativo Loma conta com a Direção musical e o baixo elétrico de Tamiris Duarte e das musicistas, Ana Matielo ao violão, Beth Abreu na bateria, Bibiana Turchiello no violino, Mel Souza no teclado, Paloma Trevisan no acordeon, Pâmela Amaro e Thayãn Martins na percussão. Loma promete um show com convidados surpresa

