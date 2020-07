Inter Saravia destaca oportunidades recebidas e quer mostrar mais seu trabalho

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter tem pela frente o Esportivo nas semifinais da Taça Francisco Noveletto, neste domingo (2), às 16h. O local ainda não foi definido, depende da liberação da prefeitura de Porto Alegre. O lateral direito Renzo Saravia falou aos canais oficiais do clube sobre suas expectativas para o jogo desse final de semana e as oportunidades que vem recebendo pelo técnico Eduardo Coudet.

“A gente vem treinando muito forte a questão física. Ao decorrer das partidas notamos uma evolução muito importante, de menos a mais, vamos encontrando a qualidade que buscamos. Contra o Aimoré o campo ajudou muito a fazer nosso jogo, que é sempre manter a posse de bola. Vamos seguir trabalhando e melhorando porque temos partidas importantes pela frente”, disse o argentino.

Sobre a decisão contra o time de Bento Gonçalves, Saravia se mostrou otimista: “É uma partida muito difícil. É uma eliminatória, não podemos erros, temos que continuar fazendo o que a gente vem fazendo, seguir melhorando. Se fizermos as coisas que estamos trabalhando, acredito que passaremos de fase“.

Aguardando a liberação da Prefeitura de Porto Alegre para disputar a partida no Estádio Beira Rio, o atleta segue na mesma linha que seus companheiros e comissão técnica: a força de jogar em casa. “Tomara que liberem, é algo muito importante. Jogar no nosso estádio nos faz mais forte. Estamos acostumados a jogar em casa, conhecemos o campo de jogo, as condições são muito boas. Jogar neste campo que estamos acostumados também a treinar e disputar competições é muito importante, acredito que podemos tirar vantagem”, destacou.

Mas o jogador também falou sobre suas condições de jogo. Ele que chegou ao Inter em fevereiro por empréstimo, vindo do Porto, foi conquistando espaço e a confiança de Eduardo Coudet. Antes da parada do futebol, Saravia conseguiu entrar em campo com a camisa colorada em três oportunidade. Já neste retorno, dos três jogos do Gauchão, o argentino foi titular em dois, e deve sair jogando novamente contra o Esportivo, no domingo.

“Com a pandemia não pude jogar tantas partidas, mas agora tenho a possibilidade de mostrar meu jogo. Já faz muito tempo que treino com meus companheiros, já os conheço. Isso é algo muito positivo para mim, só resta entrar em campo e demonstrar.”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter