Esporte Após a classificação do Inter para as semifinais do Gauchão, Coudet elogia o gramado e o desempenho da equipe

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Foto: Divulgação

Após vitória de 2 a 0 sobre o Aimoré e a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, o técnico colorado Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva e, dessa vez, elogiou o gramado do jogo. O bom desempenho foi marcado com dois gols de Paolo Guerrero, um gol anulado e ainda uma chance de pênalti, desperdiçada por D’Alessandro. O resultado positivo também foi motivo de elogios por parte do comandante da equipe, mas a falta de ritmo, mais uma vez entrou na conversa:

“Estou mais que satisfeito com o que foi feito hoje… Estou satisfeito porque não chutaram ao nosso gol e criamos muitíssimas intenções de gol e ganhamos de 2 a 0, (vitória) mais tranquila. Seria exigir demais, mas o ritmo de jogo, volto a repetir, nos darão as partidas, jogar e jogar, como havíamos dito. Foram 3 partidas do Gauchão, mas os que mais jogaram completaram 2 jogos, salvo o Guilherme que atuou nos 3, mas já havia falado com ele que faria a substituição no segundo tempo o quanto antes possível, devido a soma dos minutos. E bom, vamos somando os minutos e tratar de manter o grupo o mais parelho possível porque vamos necessitar de todos.”

Apesar dos elogios ao CT Morada dos Quero-Queros, o técnico, mais uma vez, reforçou que as melhores condições de jogo seriam no gramado do Estádio Beira Rio, que segue impedido de receber partidas: “Bom, não falo para tentar gerar algum problema, mas sim porque é a verdade. Eu tento falar com a verdade e com o que sinto, então vai agradar a alguns e a outros não. Mas sou sincero e penso que seguramente com melhores campos vai haver melhores espetáculos e vamos nos sentir muito mais cômodos, obviamente. Penso que, não apenas pela boa condição do campo, mas poder jogar no Beira seria importante para nós. Mas, creio que a equipe se viu muito bem, temos que seguir conseguindo ou tentando conseguir esse ritmo de jogo, que é o que nos falta por uma parada tão grande, mas isso só vira ao jogar as partidas”.

