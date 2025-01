Política Sargentos do Exército Brasileiro queriam criar um partido político

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Encontro no Clube dos Subtenentes e Sargentos de Curitiba estava sendo organizado pelo grupo Conservador, que se denomina um partido político. (Foto: Divulgação)

O Exército vetou a realização de um evento organizado por um grupo bolsonarista que seria realizado no Clube dos Subtenentes e Sargentos de Curitiba, no Paraná, no próximo dia 24, entre 18h e 22h. O encontro estava sendo organizado pelo grupo Conservador, que se denomina um partido político — que está em busca de apoio para se tornar um. A informação foi primeiramente divulgada pelo portal Uol e confirmada, em seguida, pelo jornal O Globo.

O Comando Militar do Sul justificou que, apesar do Clube dos Subtenentes e Sargentos ser uma entidade da sociedade civil, ele está submetido às normas da corporação, sendo assim vedado qualquer ato político-partidário.

“Ao tomar conhecimento da intenção da atividade para a qual haviam sido locadas as dependências do Clube, o Comando da Guarnição de Curitiba entrou em contato com a Diretoria solicitando que fosse respeitado o Estatuto, de forma a não ocorrer esse tipo de atividade nas dependências do Clube”, diz o Exército. (leia o posicionamento na íntegra no final da reportagem).

Apesar do posicionamento do Exército, no ano passado, este mesmo clube foi palco de atos políticos. Em cinco de agosto, a convenção do PMB oficializou a candidatura da jornalista Cristina Graeml à prefeitura de Curitiba. Ela ficou em segundo lugar na corrida.

Os integrantes do Partido Conservador não tiveram a mesma sorte. Eles já tinham inclusive disparado os convites para o evento nas redes sociais. Intitulado como “Apoie! Conservador.Com.Br”, o encontro teria como palestrantes José Carlos Bernardi e outros criadores de conteúdo digital da direita como Jacyr Leal, do “Superconsciência”, e Naná, do “Tia do Zap- Podcast”.

Os temas das mesas são assuntos como “O Conservador e a Prática Desejada na Política” e “Família do Futuro”. Mesmo com a negativa do Exército, o evento deve ser mantido, em local que ainda será definido.

Movimento conservador

Criado em janeiro de 2024, o Conservador é um movimento ultradireitista que tem o intuito de se tornar um partido político. Seu presidente, José Carlos Bernardi, quase concorreu a deputado estadual nas eleições de 2022, pelo PTB, mas retirou a própria candidatura. Jornalista de formação, Bernardi foi servidor da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) entre 2014 e 2021, tendo trabalhado no gabinete do ex-deputado Campos Machado (PSD) e junto a liderança do PTB.

Ele deixou a Alesp após ter se tornado alvo do Ministério Público. Enquanto comentarista da rádio Jovem Pan, afirmou que o Brasil iria enriquecer caso matasse judeus.

“É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra”, afirmou o jornalista em participação no “Jornal da Manhã”.

No site do Conservador, ele descreve o movimento como o “único partido genuinamente de direita” e, por isso, pede a ajuda de signatários. “Somos um partido em construção, com posicionamentos muito firmes e inegociáveis”, diz trecho de apresentação.

O Comando Militar do Sul informou que o estatuto do clube, submetido ao Exército no ato do arrendamento, proíbe a realização de atividades político-partidárias no local. “O Comando da Guarnição de Curitiba determinou que não ocorra esse tipo de atividade nas dependências do clube”, diz o comunicado.

O Clube dos Subtenentes e Sargentos é uma entidade civil com CNPJ próprio. Embora arrende uma área militar, não se trata de uma unidade militar. No entanto, no Estatuto do Clube, submetido ao Exército no ato do arrendamento, consta que não podem ser executadas quaisquer atividades político-partidárias no local.

Ao tomar conhecimento da intenção da atividade para a qual haviam sido locadas as dependências do Clube, o Comando da Guarnição de Curitiba entrou em contato com a Diretoria solicitando que fosse respeitado o Estatuto, de forma a não ocorrer esse tipo de atividade nas dependências do Clube.

