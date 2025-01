Política Eduardo Leite defende alternativa a Bolsonaro e Lula e diz ter “disposição” para tentar a Presidência da República

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Leite também disse que, atualmente, "não é candidato a nada". Foto: Secom RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que ainda não é o momento para discutir seu papel nas eleições de 2026, mas demonstrou “disposição” para concorrer à Presidência da República. Para o tucano, o Brasil precisa de um nome fora da polarização entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eu quero, com toda a honestidade, ajudar a viabilizar o País com uma alternativa a essa polarização. Se Bolsonaro é inelegível e Lula não satisfaz o que nós entendemos que o País precisa, nós temos uma responsabilidade de buscar uma alternativa”, afirmou.

O político chegou a renunciar do cargo meses antes para concorrer ao Executivo nacional em 2022, mas, por imbróglios do PSDB, desistiu. Assim, concorreu mais uma vez ao governo do Rio Grande do Sul e conquistou a reeleição — a primeira na história do Estado desde a redemocratização.

Leite também disse que, atualmente, “não é candidato a nada”. “Eu já estive com disponibilidade e naturalmente eu tenho disposição [para disputar à Presidência], mas não vou colocar aspiração pessoal à frente do que eu acho que é maior, que é viabilizar uma alternativa”, disse o governador gaúcho.

Embora crítico da atual gestão federal, o governador reconheceu que o ambiente institucional sob Lula está mais estável do que com Bolsonaro, destacando que o presidente demonstra “disponibilidade de dialogar”.

“Não foi nada inteligente a forma como o governo Bolsonaro se apresentou para o mundo”, disse. Na avaliação de Leite, o presidente Lula restabeleceu essas conexões que impactaram a diplomacia brasileira, “mas tem tantas outras reprováveis”. Ele cita como equivocadas as relações com a Venezuela, o Irã e a Ucrânia, bem como manifestações em relação a Israel.

Embora reconheça que as relações institucionais com o presidente Lula são “muito mais elevadas” em comparação com o governo Bolsonaro, Eduardo Leite não poupou críticas ao governo federal pelas promessas de auxílio ao Estado após as enchentes de maio do ano passado.

Em nota, a assessoria do governador Eduardo Leite afirmou que ele “está à disposição da sigla para construir uma alternativa ao futuro do Brasil”.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, afirmou que Leite “tem pretensões à candidatura” e que possui um perfil muito alinhado com as expectativas do partido e do Brasil.

De acordo com Perillo, Leite tem o perfil considerado ideal pelo partido para liderar uma alternativa política em meio à polarização no Brasil. Ele o descreveu como um político “culto, preparado e conciliador”, ressaltando sua gestão no Rio Grande do Sul, que enfrentou desafios como a pandemia e as enchentes..

“Eduardo Leite é um político culto, preparado, conciliador e provou resiliência por passar por dois acontecimentos que exigiram muito dele, a pandemia da Covid-19 e as enchentes de 2024”, comentou em entrevista ao canal CNN Brasil.

