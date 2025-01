Notícias Após briga entre os irmãos, 11 deputados trocam o PDT de Ciro Gomes pelo PSB de Cid Gomes

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Racha entre os Irmãos Gomes ocorreu após as eleições presidenciais. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após passarem um ano brigando na Justiça para conseguir suas desfiliações, um grupo de onze deputados estaduais irão trocar o PDT, do ex-ministro Ciro Gomes, pelo PSB, do senador Cid Gomes. A cerimônia está marcada para o próximo dia três.

A nova debandada é um reflexo da disputa interna travada pelos irmãos no partido. Cid e outros 40 prefeitos já haviam deixado o PSB no ano passado.

Os deputados, poderiam perder seus mandatos caso deixassem a sigla sem autorização judicial. Por este motivo, o grupo alegou justa causa, o que foi reconhecido primeiramente pela Justiça Eleitoral.

Entre os novos filiados do PSB está Lia Gomes, que é irmã dos políticos, mas tomou o lado do senador em relação ao rumo partidário. As divergências entre Cid e Ciro circundam o apoio ao PT no estado: enquanto o senador busca a base, o ex-governador prefere ser oposição.

Além de Lia, Sergio Aguiar, Romeu Aldigueri, Osmar Baquit, Oriel Filho, Marcos Sobreira, Jeová Mota, Salmito Filho, Helaine Coelho, Guilheme Landim, Guilherme Bismarck, Bruno Pedrosa, Antonio Granja e Tin Gomes também migrarão ao PSB.

Desta lista, destaca-se Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa, após pressão de Cid Gomes. Sua filiação é mais uma vitória para o senador que agora pode ver seu aliado no comando da Casa e ainda filiado no PSB.

Rompimento

Os irmãos Gomes romperam após as eleições presidenciais de 2022. Ciro Gomes acusa o irmão de tê-lo abandonado na eleição presidencial de 2022 e atuado em prol do presidente Lula (PT). Do outro lado, Cid se afastou das disputas estadual e presidencial, abdicando da coordenação da campanha do irmão, posto que ocupou em outras vezes que Ciro disputou a Presidência.

Com força na Executiva Nacional, Ciro atuou para afastar o irmão senador do comando estadual do PDT. A gota d’água foi Cid ter assinado cartas de anuência para desfiliação de dezenas de mandatários, entre eles deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores.

A Executiva Nacional afastou Cid do comando do partido no Ceará, aprovando por unanimidade um relatório da Comissão de Ética pela intervenção. Após ser destituído, o senador logo recebeu um convite do PSB para se filiar.

Em 2024, Cid oficializou a troca do PDT pelo PSB. Essa foi a primeira vez que os irmãos militam em partidos diferentes desde a filiação de ambos ao MDB em 1983. Desde então, os dois passaram por PSDB, PPS, PSB, Pros e PDT.

Cid mostrou força política já na mudança partidária ao levar 40 prefeitos (35 deles do PDT), dentre eles o irmão Ivo Gomes, e a secretária-executiva do Ministério da Educação, a ex-governadora Izolda Cela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/apos-briga-entre-os-irmaos-11-deputados-trocam-o-pdt-de-ciro-gomes-pelo-psb-de-cid-gomes/

Após briga entre os irmãos, 11 deputados trocam o PDT de Ciro Gomes pelo PSB de Cid Gomes

2025-01-17