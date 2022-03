Acontece Satis fará investimento de R$ 4 milhões em plano de relacionamento com o mercado

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

(Foto: Divulgação/ Satis)

Um agronegócio forte e saudável começa pelo acesso à informação de qualidade. É pensando desta forma que a empresa Satis, especialista em nutrição vegetal, irá investir mais de R$ 4 milhões em iniciativas de marketing e comunicação ao longo deste ano. Baseado especialmente em ferramentas digitais, com foco no educacional e desmistificação do próprio segmento de nutrição, o conjunto de ações visa o compartilhamento de informações técnicas sobre diferentes culturas para ajudar o produtor rural a obter melhores resultados na lavoura. A estratégia para seguir crescendo acima do mercado integra um volume total de R$ 12 milhões, que envolve aplicações em pesquisas, reforço de equipes e ampliação de estrutura.

Entre as primeiras ações previstas na estratégia de comunicação, a empresa realizou já em fevereiro uma série de encontros com orientações para o ganho de excelência no cultivo do café. A série foi transmitida via redes sociais com a participação de técnicos especialistas e influenciadores do setor, discutindo medidas de manejo através de experiências e estudos com foco na qualidade final da bebida. O ápice da programação foi uma webinar, que incluiu a distribuição de e-book organizado pela própria empresa para orientar o produtor como investir neste segmento do mercado cafeeiro.

A próxima série de ações digitais está prevista para março, focando a linha de produtos biológicos da empresa mineira sediada em Araxá. Presente em mais de 90% do território nacional, a Satis é referência no desenvolvimento e oferta de soluções em nutrição vegetal, atendendo a demandas específicas de culturas como soja, milho, feijão, algodão e hortifruti, além do café. O robusto investimento em marketing e comunicação para 2022 ainda inclui o aperfeiçoamento de canais internos, anúncios em mídia e conteúdos para equipes de campo.

“Queremos aproveitar cada vez mais nossa expertise técnica para promover conhecimento ao mercado, especialmente ao produtor rural. E para isso é necessário investir em ferramentas que tornem ainda mais dinâmica essa troca de experiências, pois também aprendemos ouvindo as demandas do campo”, destaca o CEO da Satis, Endrigo Bezerra.

Além disso, a campanha publicitária “Além da Conta” traz resultados reais de performance das linhas de produtos por cultura, abordando de um jeito prático, com foco no digital e com uma linha criativa disruptiva. “Entendemos que tão importante quanto entregar produtos de altíssima qualidade é, também, o como nos posicionamos e construímos a marca Satis. O mercado agro está passando por um processo de digitalização, com novas abordagens no marketing. A empresa mira essa evolução há tempos e estamos preparados para nos destacar neste cenário”, comenta Bezerra.

