Um total de 6.194 demandas encaminhadas à fiscalização da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) entre 7 de abril e 29 de agosto foi atendido por equipes de fiscalização. Mais de 60% das vistorias da Vigilância em Saúde da SMS foram realizadas em serviços de alimentação. No período, houve 89 autuações e 39 interdições nas ações de campo, nos diferentes setores vistoriados – serviços de alimentação, serviços de saúde, saúde do trabalhador, entre outros.

Dez bairros concentraram 2.722 demandas, ou 43,9%: Centro Histórico (1.038 demandas), Cidade Baixa (282), Sarandi (249), Menino Deus (209), Cristal (193), Tristeza (178), Floresta (154), Rubem Berta (145), São João (142) e Petrópolis (132).

O trabalho fiscalizou o cumprimento das medidas previstas nos decretos municipais que impuseram restrições a atividades sociais e econômicas visando à diminuição do risco de transmissão do novo coronavírus na cidade. As equipes também foram mobilizadas para atender denúncias ou orientações feitas por cidadãos ao serviço 156 e à Ouvidoria da SMS e demandas do Ministério Público.

Participaram das ações fiscais integrantes das equipes de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador.