Rio Grande do Sul Saúde distribui mais 350 mil doses de vacina contra a gripe

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Durante o período de 16 de abril até 8 de maio, o foco é vacinar doentes crônicos. Foto: Divulgação/SES Durante o período de 16 de abril até 8 de maio, o foco é vacinar doentes crônicos. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

A SES (Secretaria da Saúde) recebeu, na manhã desta terça-feira (28), do Ministério da Saúde, um novo lote com 350 mil de vacinas da Influenza para a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza B). Com essa remessa, as 19 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde) terão recebido 100% das doses para a segunda etapa da campanha. “Para disponibilizar as vacinas para a população, as regionais buscam os lotes junto à Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos) e, então, os repassam aos municípios”, informa a farmacêutica Tatiana Castilhos.

Durante o período de 16 de abril até 8 de maio, o foco é vacinar doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, forças de segurança e salvamento, população indígena, caminhoneiros/motoristas de transporte coletivo e portuários. A partir do sábado, 9 de maio, que também será o Dia D de vacinação em todo território nacional, a campanha é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias.

A distribuição gradual das doses aos Estados, e consequentemente aos municípios, se dá conforme disponibilidade de produção pelo Instituto Butantan. O próximo lote está previsto para chegar ao Estado no início da próxima semana, informa Tatiana.

Na primeira etapa da campanha, os idosos e os profissionais de saúde atingiram a marca de 100% da estimativa do público vacinado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul