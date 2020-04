Porto Alegre Residenciais de idosos terão R$ 1,2 milhão para enfrentamento ao coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Transferência de recursos foi definida em reunião virtual do secretário Christian Lemos e Conselho do Idoso. Foto: Alex Rocha/PMPA Transferência de recursos foi definida em reunião virtual do secretário Christian Lemos e Conselho do Idoso. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O secretário municipal de Relações Institucionais, Christian Lemos, participou, nesta terça-feira (28), de reunião virtual com o Comui (Conselho Municipal do Idoso) em que ficou definido como serão transferidos recursos emergenciais de R$ 1,2 milhão para ILPIs (instituições de longa permanência de idosos) na Capital. O encontro teve a participação do presidente do Comui, Lélio Falcão, e de conselheiros do órgão. Os repasses serão utilizados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As instituições vão apresentar projetos de até R$ 70 mil para adequação de espaços, conforme orientação da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), e despesas com recursos humanos. Também serão repassados às entidades R$ 467 mil, em cotas proporcionais ao porte de cada uma delas, para a compra de EPIs (equipamentos de proteção individual) e materiais de higiene e limpeza.

“Os idosos são considerados o grupo mais vulnerável à Covid-19, e por isso é essencial o fortalecimento de ações que possam ampliar a proteção deles durante a pandemia”, afirma Lemos.

