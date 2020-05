Agro Saúde e Agricultura realizam ações conjuntas no combate a surtos de coronavírus em frigoríficos

A situação de surtos de Covid-19 em frigoríficos no interior do Rio Grande do Sul, em especial Passo Fundo e Lajeado, foi debatida nesta segunda-feira (11) entre gestores da SES (Secretaria da Saúde), da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), do Ministério da Agricultura e da PGE (Procuradoria-Geral do Estado). A reunião por videoconferência teve como objetivo alinhar as ações em relação à prevenção do coronavírus nas indústrias de carnes, onde têm ocorrido surtos de Covid-19 entre os trabalhadores e elevado os índices da disseminação da doença no Estado.

“Precisamos garantir tanto a saúde dos trabalhadores como a qualidade dos produtos ofertados pelas empresas”, disse a secretaria da Saúde, Arita Bergmann. “Não é nosso desejo fechar empresas, pelo contrário, queremos estimular o abastecimento de carnes no Estado, mas é fundamental que os ambientes industriais e os produtos sejam seguros e devidamente fiscalizados.”

A diretora do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Rosângela Sobieszczanski, reiterou a importância das empresas notificarem às autoridades sanitárias municipais assim que houver casos suspeitos de Covid-19 e também realizar o isolamento deste funcionário. “Para vigilância, informação é tudo. Sem as informações, não é possível realizar as ações necessárias em tempo oportuno.”

A diretora também falou sobre a necessidade de os órgãos públicos trabalharem em conjunto, para alcançar resultados mais efetivos. “O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Estado são nossos aliados no enfrentamento à epidemia que estamos vivemos”, enfatizou.

