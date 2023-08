Rio Grande do Sul Savarauto RAM apresenta ao vivo nova Rampage 2024

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Veículo é o lançamento mais aguardado da montadora no Brasil e será visto pela primeira vez no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O lançamento da marca RAM está com data marcada para chegar ao Rio Grande do Sul. Lançada pela montadora em junho, a Nova Rampage 2024 já é recorde de vendas (150 unidades em dois meses em toda rede Savarauto) antes mesmo de o veículo estar disponível na loja de Porto Alegre (Av. Nilo Peçanha, 3410).

A apresentação do carro ao público acontece no dia 17 de agosto, simultaneamente em três lojas Savarauto RAM do Estado (Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias).

Cesar Palermo, gerente geral da Savarauto Ram, ressalta que os clientes que já garantiram sua Nova Rampage 2024 receberão suas picapes entre setembro e dezembro. “Essa nova versão RAM atenderá uma nova gama de clientes. Já temos um aumento expressivo nas vendas e, com a chegada da Nova Rampage 2024 nas nossas lojas, certamente as vendas irão aumentar”, pontua Palermo.

A Nova Rampage 2024 modifica o seu tamanho trazendo a opção de uma picape menor, mas segue com as características e o DNA da marca já aprovadas e adoradas pelo público dos modelos anteriores da RAM.

“Representamos a marca RAM há 20 anos no Estado e agora entramos em um segmento novo para a marca. Com ele vamos conseguir atender um diferente nicho do mercado de picapes, concorrendo assim com picapes já consagradas”, assinala Cesar Palermo.

A Rampage 2024 foi o primeiro veículo da RAM a ser concebido e desenvolvido no Brasil, sendo a primeira picape da marca produzida fora da América do Norte. Ao todo, o projeto envolveu mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, somando mais de 1,2 milhão de horas de desenvolvimento.

A caminhonete está disponível em três versões: Rebel, Laramie e R/T, com preços entre R$ 239.990 e R$ 269.990. As configurações Rebel e Laramie podem ser equipadas com o motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv ou com o 2.0 turbodiesel de 170 cv, enquanto a variante R/T é oferecida somente com o 2.0 a gasolina. A transmissão é sempre a automática de 9 marchas e com tração 4×4 de série.

O veículo vem de série com 7 airbags, controles de estabilidade e tração, assistentes de partida e descida em rampas, painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas, central multimídia com tela de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado de duas zonas, faróis e lanternas em LED, freio de estacionamento eletrônico, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, sensor de chuva, câmera de ré, acendimento automático dos faróis, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e mais.

A Nova Rampage estará disponível em setembro para test drive em todas as lojas Savarauto RAM do Estado.

