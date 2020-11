Dicas de O Sul Sbørnia em Revista estreia dia 21 de novembro

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

A websérie, de quatro episódios, reunirá performances musicais, trechos de espetáculos e novos quadros com convidados especiais Foto: Nilton Santolin/Divulgação A websérie, de quatro episódios, reunirá performances musicais, trechos de espetáculos e novos quadros com convidados especiais. (Foto: Nilton Santolin/Divulgação) Foto: Nilton Santolin/Divulgação

Estreia no dia 21 de novembro, às 18h, no Canal do YouTube A Sbørnia Kontr’Atracka, o primeiro episódio de Sbørnia em Revista.

Produzida de modo totalmente remoto, e combinando material inédito com décadas de um longo arquivo, a websérie traz para o ambiente virtual as estórias da ilha flutuante em um formato que remonta à atmosfera dos clássicos programas humorísticos de TV.

Ao todo serão quatro episódios, exibidos até dezembro e que trarão no quadro “O Tubo do Tempo” alguns momentos marcantes dos mais de 35 anos da chegada, por seus embaixadores culturais Kraunus Sang e o Maestro Pletskaya (Hique gomez e Nico Nicolaiewsky), através do premiado espetáculo Tangos e Tragédias, da cultura sbørniana ao Brasil.

Personagens

Além de Kraunus, “Nabiha Nabaha” (Simone Rasslan) e o Professor Frederick Ubaldo Kanflutz (Claudio Levitan), a série marca também a estreia do convidado especial e mais novo integrante da trupe: Abustradamus (André Abujamra).

Os episódios se passam na terra natal dos personagens, que também estão confinados em suas casas, esperando pela chegada da pandemia que se recusa a aportar na ilha flutuante. “É um verdadeiro acidente geográfico e o único a seguir rigorosamente as regras de isolamento continental desde sempre”, confirma Kraunus (Hique Gomez).

Confinados

As gravações seguiram todos os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos de saúde. Os técnicos, de som e vídeo, trabalharam de modo remoto, com acesso aos equipamentos, instalados nas casas dos artistas.

Relembre algumas peculiaridades da Sbørnia

A Sbørnia é uma ilha que se desprendeu do continente após sucessivas explosões nucleares e passou a flutuar errante pelos mares do mundo. Seu maior patrimônio é a Recykla Gran Rechebuchyn, a Grande Lixeira Cultural de onde são extraídos e reciclados os dejetos artísticos esquecidos por outras nações.

Seu regime político é o Anarquismo Hiperbølico, o que faz com que todos os seus governos sejam provisórios. A religião oficial do país é o Votørantismo, pois os sbørnianos são radicalmente sonhadores e precisam muito acreditar no concreto. O esporte nacional é o Machadoboll, mas não existem ídolos como os jogadores de futebol brasileiros, pois é muito raro que algum atleta sobreviva por mais de três partidas.

Kraunus e Pletskaya imigraram para o Brasil em 1984, devido aos ataques de tribos hostis, como os Menudos, ao seu país, e se tornaram embaixadores da cultura sbørniana com seu espetáculo de marcadamente do estilo do Teatro Hiperbølico.

Em 2014, Pletskaya retornou em definitivo à sua terra natal, quando Nico Nicolaiewsky nos deixou e dois anos mais tarde, Kraunus se juntou à pianista sbørniana Nabiha vivida pela maestrina, pianista e atriz Simone Rasslan para dar continuidade à saga sbørniana com A Sbørnia Kontr’Atracka.

Autobiografia

Em 2019, Hique Gomez publicou sua autobiografia, “Para Além da Sbørnia” (Ed. BesouroBox),

na qual são contadas pela primeira vez ao público histórias sobre as origens e os bastidores da trajetória sbørniana.

FIQUE POR DENTRO:

O que: Sbørnia em Revista

Onde: Canal do YouTube A Sbørnia Kontr’Atracka @asborniakontratracka

Dia: 21.11 às 18hs

