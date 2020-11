Celebridades Carla Perez reúne Xanddy, filhos, genro e nora em seus 43 anos

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Apresentadora e ex-dançarina do É o Tchan é a aniversariante desta segunda-feira

Carla Perez, que completou 43 anos de idade nesta segunda (16), celebrou a data em grande estilo, ou seja, rodeada pela família!

Em seu Instagram, ela postou fotos, com direito à presença do maridão, Xanddy, da filha, Camilly Victoria (que estava com o namorado, Red Rum) e do filho, Victor Alexandre (também coladinho à sua amada, Jarline Batista).

“No dia de hoje só quero agradecer! #GRATIDÃO A Deus por mais um ano de vida, por todos os sonhos até aqui realizados, oportunidades e por todas as pessoas colocadas em minha vida! Tu és fiel, Senhor! #NuncaFoiSorteSempreFoiDeus. #4ponto3 PS.: Obrigada a todos pelas lindas mensagens! Estou muito emotiva, não vale ficar me fazendo chorar!”, escreveu a apresentadora e ex-dançarina do É o Tchan.

“Te amoooo. Feliz aniversário, princesaaaaa”, escreveu Camilly. “Feliz aniversáriooo. Te amoooo!”, disse Red Rum para a sogra. “Que delícia celebrar a sua vida, meu amor. Parabéns, te amo muito!”, comentou Xanddy. “Te amo muito, sogra. Você é a verdadeira definição de uma ótima mãe”, disse Jarline.

