Britney Spears embarca para viagem com namorado às vésperas de fazer 39

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Em meio a batalha judicial com o pai por sua tutela, cantora tirou dias para curtir Havaí ao lado de Sam Asghari Foto: Reprodução/Instagram Em meio a batalha judicial com o pai por sua tutela, cantora tirou dias para curtir Havaí ao lado de Sam Asghari. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Britney Spears e o namorado, Sam Asghari, embarcaram juntos para curtir férias no Havaí cerca de duas semanas antes de a cantora celebrar seu aniversário de 39 anos.

Com uma série de posts as redes sociais, eles apareceram dentro e fora de um jatinho, fazendo caretas em selfies e também mostraram um pouco do cenário paradisíaco onde ficarão pelos próximos dias.

“Eu estou fazendo aquilo de trabalhar em você mesmo”, escreveu Britney em uma das legendas. “Fiquei com vontade de uma pequena viagem para o paraíso para uma celebração adiantada de aniversário!”

Sam também postou cliques do passeio em seu perfil e celebrou: “Pequena viagem ao paraíso para celebrar o aniversário adiantado da leoa!”

