Se afastasse o ministro Juscelino, Lula teria que fazer o mesmo com outros 18 ministros suspeitos

Por Flavio Pereira | 9 de março de 2023

Presidente Lula e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (UB). (Foto: Divulgação)

Além da queda de braço entre a primeira-dama, Janja, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o episódio que culminou com a manutenção, pelo presidente Lula, do enrolado ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), teve outro componente delicado. Envolvido em suspeita de diversos casos de corrupção, Juscelino tem problemas iguais ou menores que outros 18 ministros de Lula, que neste caso também teriam de ser afastados. A começar pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa, investigado pelo Superior Tribunal de Justiça no caso da compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste que foram pagos, mas nunca entregues, no ministério de Lula alguns ministros foram condenados e conseguiram reverter as sentenças, enquanto outros tiveram inquéritos arquivados, sem nunca terem de responder como réus em ações penais. Existem outros casos em que eles foram acusados ou investigados fora da esfera criminal, em ações de improbidade, ligadas à gestão pública em cargos que ocuparam, ou eleitorais, em razão de suspeitas em campanhas políticas. Atualmente, nenhum deles tem impedimento de ocupar cargos públicos, embora tenham respondido a ações que poderiam levar a tal punição. Este é o caso do ministro Juscelino, que após pressão de Gleisi Hoffmann, teve o apoio da primeira-dama Janja para permanecer no cargo.

PEC quer blindar símbolos gaúchos de investidas da esquerda

A Assembleia Legislativa gaúcha deverá examinar Projeto de Emenda à Constituição, incluindo a garantia de que os nossos símbolos – bandeira, brasão e hino – sejam “protegidos e imutáveis em sua integralidade”. Autor da proposta,o líder do PL, deputado Rodrigo Lorenzoni, justifica que “os frequentes ataques e distorções que têm sido desferidos ao Hino Farroupilha, que ameaçam sua estrutura e letra, por mera panfletagem semântica. “Nossos símbolos são legados e a aguerrida história da formação do nosso Rio Grande não pode ser simplesmente modificada, desconstruída, só porque alguns não gostam”, afirma o deputado Rodrigo.

Para a alteração do texto da Constituinte gaúcha, o Parágrafo Único do Art. 6º passa a ser denominado § 1º e haverá inclusão, como parágrafo 2º, o seguinte trecho: “Os símbolos do Estado que trata o Caput, são protegidos e imutáveis em sua integralidade”. A proposta já alcançou o número superior a 19 assinaturas para garantir sua tramitação.

Delegado denuncia ministro da Justiça por fake news

O deputado federal, delegado da Polícia Civil paulista, Paulo Bilynskyj (PL-SP) encaminhou documento à Procuradoria Geral da República, pedindo a inclusão do ministro da Justiça, Flavio Dino, no inquérito das Fake News. Segundo Paulo Bilynskyjm “ao atribuir ao ex-presidente Jair Bolsonaro o estímulo ao comércio ilegal de armas, o ministro propagou uma fake news, já que os decretos contêm exigências rigorosas para a liberação da aquisição e porte de armas”. O deputado disse que “ao jogar esta informação nas redes sociais, o ministro da Justiça acusa cidadãos de bem de financiarem o comércio ilegal de armas, ignorando totalmente que as armas ilegais ingressam no Brasil pelas fronteiras secas e molhadas”. O deputado encaminhou idêntico documento ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

MST volta a invadir

Desta vez, foi a sede do Iterpa, o Instituto de Terras do Pará, órgão responsável pela regularização fundiária naquele estado. Integrantes dessa organização (MST) invadiram na terça-feira a sede do instituto, sem que fossem interpelados por qualquer autoridade da segurança do estado.

A vez do PDT na Famurs

Está esquentando a disputa interna no PDT pela vaga de presidente da Famurs, a Federação das Associações de Municípios do RS. A próxima vaga caberá a um prefeito do PDT, que fará eleição interna para escolher o seu indicado. Disputarão a eleição os prefeitos Marcelo Maranata (Guaíba), Luciano Orsi (Campo Bom) e Diego Picucha (Parobé). O prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy, que já disputou a indicação e presidiu a Associação Gaúcha de Municípios, disse ontem que deverá anunciar esta semana o seu apoio a um dos candidatos.

Secretaria do Republicanos no governo gaúcho fica para 2024

A escolha do deputado federal Carlos Gomes (Republicanos) para a coordenação da bancada federal gaucha em Brasília adia a presença do seu partido no primeiro escalão do governo do Estado. A vaga de secretário de estado, já acertada com o governador Eduardo Leite, ficará para quando Carlos Gomes encerrar seu período como coordenador, no inicio de 2024.

