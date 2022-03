Mundo “Se ele acha que vai fazer a Otan recuar, está muito enganado”, diz Boris Johnson sobre Putin

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também disse que não entrará em conflito com o Exército russo na Ucrânia. (Foto: Reprodução)

No sexto dia de guerra na Ucrânia, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, discursou sobre um tópico sensível à Rússia: a posição da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no conflito.

“Se ele acha que vai fazer a Otan recuar, ele está enganado. Ele está encontrando uma Otan fortificada”, disse Johnson nesta terça-feira (1º) em Tapa, na Estônia, para onde o Reino Unido enviou tropas.

Ele falou ao lado da primeira-ministra do país, Kaja Kallas, e de Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan.

Boris Johnson também disse que não entrará em conflito com o Exército russo na Ucrânia e que as medidas tomadas até o momento estão ocorrendo dentro das fronteiras da Otan.

“As medidas são nada mais do que medidas defensivas, que têm sido a essência da Otan há mais de 70 anos.”

Em sua fala, Stoltenberg pediu que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia e retire todas as suas forças do país, acrescentando que a aliança não enviará tropas ou aviões de combate para apoiar Kiev, pois não quer se tornar parte do conflito.

“O ataque russo é totalmente inaceitável. A Otan é uma aliança defensiva, não buscamos conflito com a Rússia. A Rússia deve parar imediatamente a guerra, retirar todas as suas forças da Ucrânia e se envolver de boa fé em esforços diplomáticos”, acrescentou.

A Otan tem papel importante na disputa entre Rússia e Ucrânia. Apesar de a Ucrânia não ser um membro da aliança, ela é um considerada um “país parceiro” – e, em algum momento, pode vir a fazer parte. A Rússia, entretanto, é contra essa entrada.

O governo de Vladimir Putin quer o afastamento da Otan de países do leste europeu e teme que a presença da organização na Ucrânia sirva de base para o lançamento de mísseis contra a Rússia. As informações são do portal de notícias G1.

