Especialistas apontam riscos de Putin usar petróleo bruto como arma contra o Ocidente

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

A oferta mundial de petróleo já não conseguia acompanhar a demanda. (Foto: Reprodução)

A Rússia enfrenta o espectro de um colapso financeiro total. As sanções punitivas impostas pelo Ocidente fizeram com que valor do rublo registrasse um recorde de queda, fechando o mercado financeiro de Moscou e tornando os ativos russos tóxicos no cenário mundial.

A Casa Branca até mirou a fortaleza financeira de Vladimir Putin, removendo o acesso a pelo menos uma parte do fundo russo de emergência de US$ 630 bilhões, projetado para amortecer o golpe econômico desta crise.

Agora vem a grande questão: como Putin – que também está enfrentando sanções do Ocidente sobre sua riqueza pessoal – reagirá no que está se transformando rapidamente em guerra econômica?

Há uma preocupação crescente de que Putin possa retaliar usando não apenas gás natural, mas também petróleo bruto como arma contra o Ocidente.

“Os suprimentos de energia da Rússia estão em grande risco, seja por serem retidos pela Rússia como arma ou roubados do mercado devido a sanções”, escreveu Louise Dickson, analista sênior de mercado de petróleo da Rystad Energy, em um relatório na segunda-feira (28).

A oferta mundial de petróleo já não conseguia acompanhar a demanda. Se a Rússia, a segunda maior produtora de petróleo do mundo, retivesse intencionalmente a oferta, provavelmente faria os preços do petróleo dispararem, causando um golpe doloroso para os consumidores em todo o mundo.

A JPMorgan alertou que o petróleo subiria para US$ 150 o barril caso as exportações da Rússia fossem cortadas pela metade. Isso se traduziria em um aumento de aproximadamente 41% em relação à recente alta de quase US$ 106 o barril.

Esse pico também aumentaria drasticamente os preços na bomba de gasolina. A média nacional dos EUA para a gasolina comum já é de US$ 3,61 o galão, de acordo com a AAA. Isso representa um aumento de 8 centavos em uma semana e 25 centavos em um mês.

Embora os Estados Unidos consumam muito pouco petróleo russo – as importações de petróleo da Rússia ficaram em apenas 90 mil barris por dia em dezembro – este ainda é um mercado interconectado e global. Choques de oferta em uma parte do mundo podem afetar os preços em todos os lugares.

“É um curinga se a Rússia realmente desacelerar esses fluxos para tentar infligir dor por meio de commodities”, disse Ryan Fitzmaurice, estrategista de energia do Rabobank. “Se houver interrupções reais no fornecimento, esse é o gatilho para aumentos significativos de preços”. As informações são da CNN.

