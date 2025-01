Notícias “Se Gusttavo Lima quer ser presidente, deve ter o apoio de Bolsonaro”, afirma o senador Ciro Nogueira

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Cantor manifestou desejo de concorrer em 2026; PP analisa viabilidade da candidatura. (Foto: Reprodução/IG)

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao revelar a intenção de se candidatar à Presidência da República, segundo o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Em entrevista, o ex-ministro de Jair Bolsonaro afirmou que conversou com o artista, aconselhando-o a buscar o apoio do ex-presidente caso a decisão se mantenha.

“Falei que, se ele quer mesmo concorrer, deveria ter o apoio do Bolsonaro”, disse Nogueira.

O cantor, que está nos Estados Unidos, ligou para Ciro no dia 1º de janeiro para comunicar sua pretensão política. A relação entre os dois não é recente. Segundo o senador, Gusttavo Lima já havia demonstrado interesse em disputar o Senado por Goiás nas eleições de 2026, e chegou a ser convidado para se filiar ao PP.

Ciro, no entanto, demonstrou cautela sobre a possibilidade de filiar Gusttavo Lima ao partido para uma candidatura presidencial.

“Já tinha convidado o Gusttavo para ir pro PP, para se candidatar ao Senado. Agora, com a intenção de concorrer ao Palácio, é uma coisa nova, que pegou todos de surpresa. Tenho que ver a viabilidade dele e também discutir isso internamente no partido”, afirmou.

O senador também negou qualquer relação entre o anúncio de Gusttavo Lima e uma possível articulação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que já se coloca como pré-candidato à Presidência.

“Acho que o Caiado não teve influência nessa decisão. Tenho 99% de certeza que isso não é articulação dele”, disse Nogueira, acrescentando que, na visão do governador, “no primeiro turno, tem espaço para todo mundo”.

“Traição”

Alguns aliados de Bolsonaro e Caiado consideraram o anúncio do sertanejo uma “traição”. Fontes próximas a Bolsonaro e Caiado afirmam que nenhum deles tinha ideia de que Lima almejava o cargo.

Ao ex-presidente, segundo interlocutores, o cantor havia mencionado o desejo de concorrer a uma vaga no Senado apenas.

A mesma conversa, sobre a vaga de senador, teria ocorrido com Caiado, quando o governador prestigiou o aniversário do artista em visita às ilhas gregas.

Lima apoiou publicamente o ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2022, contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva, e recentemente defendeu o nome do coach Pablo Marçal (PRTB) para a prefeitura de São Paulo, nas eleições de outubro de 2024.

A assessoria do cantor nega que o cantor esteja em contato com partidos para se filiar, mas nos bastidores, membros do próprio União Brasil, de Caiado, e de Ciro Nogueira, do PP, afirmam terem sido sondados.

Antes de se declarar possível candidato ao Planalto, Lima já havia sondado Bolsonaro sobre entrada no PL.

