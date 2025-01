Notícias Ministra pede respeito a religiões afro após fala de Claudia Leitte

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância dos povos afro-brasileiros na criação do Brasil. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, cobrou respeito a religiões de matriz africana durante evento em Salvador (BA). O comentário foi feito dias depois de a cantora Claudia Leitte trocar “lemanjá” (entidade da umbanda e do candomblé) por “Yeshua” (Jesus, em hebraico) na música “Caranguejo” em apresentação no Recife (PE). A cantora é evangélica.

No evento, Margareth Menezes subiu ao palco do lado da cantora Daniela Mercury e falou a respeito do axé e de manifestações culturais de matriz africana. A ministra destacou a importância de ir atrás da história real e da cultura do povo afro-brasileiro.

“Já houve tantas perseguições, desde o tempo da escravidão. Está na hora de a gente pensar melhor e se comportar melhor em relação aos direitos dos povos afro-brasileiros, da sua religião, da sua maneira de fazer, de se vestir, de comer. A gente tem que saber como começa essa história. É muito digno que a gente respeite as religiões de matriz africana”, disse.

Idealizadora do festival, Daniela Mercury também falou sobre a importância do candomblé. “Então que a gente afirme toda a importância das religiões de matriz africana que sempre foram perseguidas e são extraordinárias, que a nossa cultura nasceu delas”, declarou.

Entenda o caso

No início de dezembro, Claudia Leitte foi acusada de racismo religioso por alterar a mesma música, que é de sua autoria com o grupo Babado Novo. Um inquérito sobre o caso está sendo conduzido pelo Ministério Público da Bahia.

• Trecho original: “Maré tá cheia, espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha lemanjá”;

• Trecho alterado: “Maré tá cheia, espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando meu rei Yeshua”.

De acordo com o Ministério Público, a denúncia foi feita pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) e ficará a cargo da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, que apurará se a responsabilidade civil diante de possível ato de racismo religioso consistente na violação de bem cultural e de direitos das comunidades religiosas de matriz africana, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal.

Em primeira manifestação sobre o caso, a cantora afirmou que é um assunto muito sério. “Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso”, declarou a artista, durante uma coletiva de imprensa realizada antes de apresentação no Festival Virada Salvador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/ministra-pede-respeito-a-religioes-afro-apos-fala-de-claudia-leitte/

Ministra pede respeito a religiões afro após fala de Claudia Leitte

2025-01-05