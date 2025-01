Política Internado em UTI, prefeito de Belo Horizonte apresenta melhora. Vice assume provisoriamente o cargo

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Fuad Noman foi hospitalizado na sexta-feira, devido a insuficiência respiratória causada por pneumonia. (Foto: Rodrigo Clemente/Prefeitura BH)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Boletim divulgado na tarde desse domingo (5) indica melhora no quadro de saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), intubado e sob sedação em unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital devido a insuficiência respiratória aguda causada por pneumonia. O comando do Executivo da capital mineira é exercido provisoriamente por seu vice, Álvaro Damião (União Brasil), desde sábado.

Ainda conforme a equipe médica que acompanha o paciente, de 77 anos, houve “normalização de parâmetros” e evolução no aspecto respiratório. Fuad será reavaliado nas próximas horas para verificar a possibilidade de retirada do equipamento de ventilação pulmonar. Ainda não há previsão de alta do setor. Ele está afastado do cargo por ao menos 15 dias.

O prefeito foi encaminhado à UTI na sexta-feira (3). Devido à baixa imunidade, no dia 1º de janeiro ele tomou posse por meio de videoconferência, apresentando dificuldade para falar durante o discurso. Os problemas de saúde já o haviam impedido de comparecer à cerimônia de diplomação, em 18 de dezembro.

Trata-se da quarta internação de Fuad desde novembro, quando passou cinco dias hospitalizado devido a dores nas pernas, relacionadas ao tratamento de um pequeno linfoma não Hodgkin (LNH). No início de dezembro, voltou a ser internado e teve alta no dia 15, por causa de uma pneumonia. Um exame confirmou a remissão total da doença.

Em 19 de dezembro foi necessária nova internação, dessa vez por causa de um quadro de diarreia e desidratação. Ele chegou a ser monitorado na UTI devido a um sangramento intestinal, mas voltou para casa no dia 23.

Em julho, Fuad havia revelado um recente diagnóstico de LNH, um tipo de câncer com origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada. Ele passou por cirurgia e, imediatamente, iniciou tratamento. Em outubro, informou ter concluído a terapia.

Escritor, economista, ex-secretário estadual e ministro da Casa Civil no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), Fuad Noman tem ascendência síria. Ele era vice-prefeito de Belo Horizonte e assumiu o comando da cidade em março de 2022, quando o titular Alexandre Kalil renunciou para concorrer ao governo mineiro.

Perfil do vice

Álvaro Damião, 54 anos, ingressou na vida político-administrativa em 2017, ao se eleger vereador. Em 2020, obteve um segundo mandato com quase 13 mil votos (quinto melhor desempenho no pleito).

Ele se projetou como repórter e apresentador em veículos como a rádio Itatiaia e a TV Alterosa, afiliada ao SBT em Minas Gerais. Atuou, ainda, pela rede Record. No currículo estão cinco coberturas de Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América.

Damião também é fundador do Instituto Bacana Demais, dedicada a crianças, jovens e idosos. A ONG realiza atividades nas segmentos como educação, cultura, esporte, lazer, cidadania e meio ambiente.

Sua chapa com Fuad Noman – apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva – derrotou no segundo turno o candidato Bruno Engler, do PL, partido de Jair Bolsonaro. Além do PSD e do União Brasil, a coligação foi integrada pelas legendas PSDB, Agir, PRD, Avante, Solidariedade e Cidadania.

O vice acumula o cargo secretário de governo do Executivo municipal de Belo Horizonte. A pasta é responsável pela articulação política com a Câmara de Vereadores, na qual Damião é conhecido pelo bom trânsito entre os colegas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/internado-em-uti-prefeito-de-belo-horizonte-apresenta-melhora-vice-assume-provisoriamente-o-cargo/

Internado em UTI, prefeito de Belo Horizonte apresenta melhora. Vice assume provisoriamente o cargo

2025-01-05