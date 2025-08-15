Política Se o Supremo concordar, empreiteiras investigadas na Operação Lava-Jato terão desconto de R$ 1,3 bilhão na dívida com o governo federal

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

André Mendonça votou no plenário virtual pela homologação da repactuação dos acordos de leniência firmados entre as empreiteiras e o poder público. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Se a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) concordar com o voto dado nessa sexta-feira (15), pelo ministro André Mendonça, empreiteiras investigadas na Operação Lava-Jato terão um desconto de R$ 1,3 bilhão na dívida com a União. O valor é referente a isenção de multa e juros de mora sobre as parcelas não pagas.

O valor também engloba a exclusão das sanções previstas na Lei de Improbidade.

O desconto corresponde a 10,8% dos R$ 12 bilhões devidos pelas sete empresas. Após negociação com a União, as empresas quitaram R$ 4,4 bilhões com o crédito do prejuízo fiscal. Restaram R$ 6,2 bilhões para as empresas pagarem.

Mendonça votou no plenário virtual pela homologação da repactuação dos acordos de leniência firmados entre as empreiteiras e o poder público. Em seguida, o ministro Flávio Dino pediu vista. Ele tem prazo de até 90 dias para devolver o processo para continuidade de julgamento.

A negociação contou com a participação da Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), e o Tribunal de Contas da União (TCU). Se o STF validar o acordo, a decisão beneficiará sete empreiteiras: a Engevix Engenharia, a Andrade Gutierrez, a UTC Participações, a Mover Participações (antiga Camargo Correa), a Braskem, a Novonor e a Metha (antiga OAS).

As empresas pediram o desconto para evitar que tivessem o funcionamento inviabilizado. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada das empresas: elas contam o que sabem sobre uma investigação da qual são alvo e, em troca, recebem punição menor do que as previstas em lei.

A repactuação começou a ser discutida a partir de uma ação apresentada em 2023 pelo PSOL, PCdoB e Solidariedade. Os partidos questionaram a legalidade dos acordos de leniência celebrados entre o poder público e as empreiteiras da Lava Jato.

Parâmetros

O ministro André Mendonça definiu parâmetros que, na avaliação dele, devem ser usados para celebrar os acordos de leniência e para a destinação dos recursos recuperados.

Para o ministro, a atribuição para conduzir os acordos no âmbito do Poder Executivo federal é da Controladoria-Geral da União (CGU), com a possibilidade de participação de órgãos como a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF).

Mendonça também reconhece que a AGU e o MPF podem firmar acordos na esfera cível com as empresas para encerrar ações e investigações.

O ministro ainda defendeu que os Tribunais de Contas não têm competência para interferir na negociação, fiscalização ou validação dos acordos. A homologação e supervisão cabe ao Judiciário, na avaliação de Mendonça.

Outro ponto importante é sobre o valor pactuado. Mendonça propõe que os acordos prevejam apenas os valores relacionados à multa, ao ressarcimento dos danos e ao enriquecimento ilícito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

