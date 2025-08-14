Economia “Se os Estados Unidos não quiserem comprar nossos produtos, não vou ficar chorando, vou procurar outros países”, diz Lula

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

O presidente Lula ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nessa quinta-feira (14), em Goiana, cidade de Pernambuco. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula (PT) voltou a criticar nessa quinta-feira (14) o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump e disse que não vai ficar chorando. “Se os EUA não quiserem comprar, não vou ficar chorando, rastejando, vou procurar outros países e vamos seguir em frente. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. Quero que este país seja respeitado. Se eu respeito o povo americano, ele tem que respeitar o povo brasileiro”, disse Lula.

“Nós vamos ajudar as empresas. Não vamos deixar morrerem às mínguas. E também não vamos ficar chorando porque ele parou de comprar, não. Vamos vender para a China, para a Índia, para a Rússia, para a Alemanha, para qualquer lugar. Em apenas dois anos e meio, nós abrimos 400 mercados. Ontem começamos a vender carne e miúdos para as Filipinas, que não compravam nada de nós”, continuou o petista.

O discurso foi feito durante a cerimônia de inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), na cidade de Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana.

Ao final, apesar das críticas ao tarifaço, Lula afirmou que seus ministros seguem abertos ao diálogo. “E nós ainda queremos negociar. Tenho Alckmin (Indústria e Desenvolvimento), Haddad (Fazenda), Fávaro (Agricultura), Mauro Vieira (Relações Exteriores). Todo mundo preparado para negociar. (Na) Hora que eles quiserem negociar, nós sentamos numa mesa”, afirmou ele.

Lula classificou o tarifaço como “uma insensatez com o Brasil”, ressaltando a relação histórica com os EUA. “Nós somos parceiros deles há 200 anos, nossa relação diplomática é muito antiga. Não é de hoje”, apontou ele.

Também nessa quinta Trump afirmou que o Brasil é um parceiro comercial ruim, tem leis ruins e promove uma execução política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao falar, o presidente brasileiro lembrou que os EUA teve superávit no comércio com o Brasil e que Trump mente. “Não conte inverdade para o planeta Terra. Este país não quer guerra, nós somos da paz. Mas não mexa com a gente, porque nós temos sangue pernambucano”, continuou.

“Ele tem que saber que quem manda nesse país é o povo brasileiro. Tem uns vira-latas que fica falando ‘nossa, como esse Lula está falando bravo’. Não, eu falo igualzinho para Bolívia o que eu falo para os americanos. Eu não sou daqueles que fala fino com os americanos e fala grosso com a Bolívia. Eu trato todo mundo igual”, disse Lula. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

