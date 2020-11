Brasil Se roubarem meu celular vão poder tirar dinheiro pelo Pix? Descubra

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

A segurança desse sistema foi desenvolvida pelo Banco Central. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Muita gente teme que, com o Pix — novo meio de pagamento do Banco Central (BC) —, criminosos tenham mais um incentivo para roubarem celulares, podendo fazer transações com as chaves cadastradas pelos correntistas. No entanto, segundo o BC, que é dono da tecnologia, o medo é infundado. A chave Pix não é uma senha do banco. Apenas concentra as informações bancárias do cliente. Para a realização de qualquer movimentação na conta, continua sendo exigida a senha do usuário.

É certo que os correntistas devem ter cuidado redobrado com seus celulares. Mas é preciso, sobretudo, manter as senhas bancárias em segurança.

Como funciona o Pix

O Pix é um meio de pagamento assim como boleto, TED, DOC, transferências entre contas de uma mesma instituição e cartões de pagamento (débito, crédito e pré-pago).

A segurança desse sistema foi desenvolvida pelo próprio Banco Central, que garante que todas as transações ocorrerão por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada (não podem ser compreendidas, se forem interceptadas), em uma rede protegida e apartada da internet.

Segundo o BC, caso um criminoso tenha acesso a um celular, ele não conseguirá fazer nem receber um Pix em nome da vítima. Isso porque, para fazer uma transação via Pix, é preciso entrar no celular e logar no aplicativo da instituição que mantém a conta.

Isso demanda ser capaz de desbloquear o celular, acertar a senha do aplicativo e acertar as senhas da conta (os aplicativos ou o internet banking exigem que se digite a senha eletrônica e também a da conta para realizar uma operação). Isso já acontece com as transações tradicionais.

Só serve para receber dinheiro

O BC esclarece ainda que a chave Pix só serve para receber dinheiro. Ou seja, com a posse da chave Pix de alguém, só é possível enviar uma quantia para essa pessoa, não tirar um valor de sua conta. Por isso, compartilhá-la é seguro. E muitas informações que já eram necessárias em transações financeiras tradicionais.

“Chave e senha são coisas diferentes. A chave está para o Pix como o CEP está para um endereço. A chave tão somente resume em um dado só aquele monte de informações para identificar a conta (agência, conta, nome do banco, nome do cliente, CPF/CNPJ)”, informou em nota.

Se a pessoa tiver a preocupação de compartilhar uma informação pessoal por outros motivos, é possível ainda usar uma chave aleatória. Mas a instituição ressalta que já é uma prática comum do varejo pedir dados como CPF, para restituição de imposto, por exemplo, ou e-mail e telefone para cadastro.

