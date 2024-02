Mundo Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu na terça-feira: piloto há 20 anos, ex-presidente já teve problemas com aeronave e foi multado por pousos irregulares

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

O presidente Sebastián Piñera é um dos homens mais ricos do Chile. (Foto: Presidência do Chile)

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu na tarde dessa terça-feira, aos 74 anos, depois que o helicóptero em que voava caiu na comuna de Lago Ranco, região de Los Ríos. Segundo os primeiros dados divulgados pela imprensa chilena, a aeronave pertencia ao ex-presidente e nela viajavam três passageiros que sobreviveram à queda, incluindo um familiar do ex-presidente. Experiente, Piñera não teria conseguido tirar o cinto de segurança e, por isso, se afogou.

Um dos hobbies do ex-presidente chileno era pilotar helicópteros. Ele fazia isso desde 2004, quando aprendeu a voar. Em diversas ocasiões, Piñera foi foco da imprensa de seu país após enfrentar problemas com sua aeronave. Em outras ocasiões, Piñera chegou a pagar multas por pousos irregulares. Segundo o canal chileno 24 Horas, ele havia acabado de renovar a licença para pilotar helicópteros e estava no comando do voo.

O ex-presidente tinha vasta experiência em pilotar helicópteros. Em 2004, adquiriu a licença, após ter aulas com o instrutor Alfonso Wenzel. Em 2011 durante entrevista ao portal chileno Qué Pasa , seu professor garantiu que não foi fácil ensiná-lo a voar.

“Quem quer aprender a vagar pelas nuvens deve ser gente conservadora, que arrisca pouco, que não vai contra a corrente , como acontece quando se quer vencer no mundo dos negócios”, disse. E detalhou: “Exatamente o que Piñera não é. Portanto, ele teve que aprender e levou quase um ano para isso. Muito mais do que seu colega de classe”.

Seu sócio foi o empresário Andrés Navarro. Ambos tiveram que realizar um curso de 40 horas teóricas e 50 horas práticas para obter a licença de Piloto Privado de Helicóptero. Juntos, eles compraram um helicóptero Robinson 44 para praticar e acrescentar horas de voo.

Mas, o ex-presidente tinha horários muito complicados e muitas vezes faltava às aulas. “Como professor, fiquei preocupado, porque para aprender a voar é preciso uma rotina muito rigorosa”, disse o instrutor na ocasião.

Ele também relatou um momento de tensão que viveram juntos no ar:

“Em uma ocasião houve muita turbulência. Resolvi voltar, mas se não, ele teria continuado. Piñera deveria ter aprendido que para ser um bom piloto é preciso ser mais reflexivo e andar mais devagar, com menos pressa”, lembrou.

Foram diversas as ocasiões em que o chileno teve conflitos que envolveram seu helicóptero. Em 2011, Piñera teve problemas com um helicóptero da mesma marca, um Robinson 44. Aconteceu no dia 22 de janeiro do referido ano, quando a aeronave do ex-presidente chileno pousou no meio de uma rota regional na cidade de Quilicura Bajo, nos arredores de Curanipe, na Região VII, cerca de 300 quilômetros ao sul de Santiago.

Sebastián Piñera e Navarro viajavam na aeronave. Ambos estavam pilotando o helicóptero. Pelo que disseram na época, o presidente perguntou onde ele estava e fez um telefonema para conseguir gasolina.

Minutos depois, um helicóptero Carabineros pousou no local para socorrer o então presidente. Conforme relatado na época, Piñera havia dito à Polícia que viajavam com pouca gasolina. Mais tarde, o ex-presidente tentou negar que se tratasse de um pouso de emergência e garantiu que se tratava de uma parada programada.

Em 2008, Piñera pousou no meio do campo principal do estádio Monumental do Chile, onde treinava o time do Colo-Colo. Porém, não foi a única vez que o ex-presidente teve que pagar multa por pousar incorretamente seu helicóptero: em 2007, Piñera pousou seu veículo aéreo no campo do estádio municipal de Quellón, no arquipélago de Chiloé, bem no momento em que uma atividade esportiva começou.

Helicóptero de Sebastián

O helicóptero em que voava o presidente chileno era um Robinson R66 Turbine , modelo que começou a ser construído em 2007, mas só foi lançado ao mercado em novembro de 2010. É um helicóptero monomotor para cinco passageiros projetado e fabricado pela Helicóptero Robinson, empresa nos Estados Unidos.

Até 2020, a empresa havia entregue 1 mil unidades desse modelo, que é maior e mais rápido que o antecessor, o Robinson R44, e possui um compartimento de carga separado. Além disso, um motor turbo eixo, o Rolls-Royce RR300, foi construído sob medida para este modelo.

Segundo o site do fabricante, o R66 foi projetado para ser confiável, econômico e de fácil manutenção, além de ter bom desempenho de voo. Entre as novidades que a empresa introduziu neste modelo, ao contrário do R22 e do R44, está um amplo porta-malas, sistema de ar condicionado na cabine e possibilidade de montagem de console central traseiro.

Outro detalhe que chama a atenção nas principais páginas especializadas em aeronaves é que possui freio de rotor que permite ao piloto parar os rotores rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade e o risco de ferimentos aos passageiros e pessoal de terra.

Dentro da ficha técnica oficial observa-se que a aeronave atende às mais recentes regulamentações de resistência a colisões da FAA , incluindo seus assentos e tanques de combustível, pois estes absorvem energia e são resistentes a impactos respectivamente.

