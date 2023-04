Acontece Sebastian Watenberg é nomeado diretor da regional BRIL Chamber Rio Grande do Sul

31 de março de 2023

Solenidade de inauguração da regional da Câmara Brasil-Israel aconteceu no South Summit Brazil. Foto: Cláudio Junior/Camejo Comunicação Foto: Cláudio Junior/Camejo Comunicação

Após a abertura de regionais no Paraná, Pernambuco, Amazonas e Mato Grosso, a Câmara Brasil-Israel (BRIL Chamber) inaugurou uma regional no Rio Grande do Sul, que pretende incrementar as relações comerciais entre o estado e Israel. Em uma solenidade realizada no South Summit Brazil nesta quinta-feira (30), o presidente da Câmara, Renato Ochman, nomeou Sebastian Watenberg como diretor da regional. O evento aconteceu no RS Innovation Stage, espaço do governo do Estado, e contou com a presença de Rafael Erdreich, Cônsul-geral de Israel em São Paulo.

Durante o evento, Sebastian frisou a importância do ecossistema de inovação de Israel, não apenas para o país do Oriente Médio, mas também para o Brasil. “Todos nós convivemos diariamente com a tecnologia israelense. O sistema de educação de Israel possui uma grande amplitude, algo que garante a possibilidade de inovar em diversas áreas, como saúde, agronegócio, tecnologia e diversas outras. Tenho plena convicção que a regional vai estreitar ainda mais os laços do estado com Israel, o que irá contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e aumentar a balança comercial entre os dois países”, destacou.

O presidente Renato Ochman também ressaltou a relevância das regionais. “Já existem mais de 300 empresas israelenses no Brasil, que fornecem produtos, serviços e tecnologia. Com a abertura de regionais da Câmara, a possibilidade de aumentar as relações comerciais entre os dois países aumenta significativamente, algo que já está em uma exponencial crescente, visto que a soma do comércio entre Brasil e Israel chega a, aproximadamente, US$ 4.0 bilhões ao ano”, afirmou Renato.

Já o Cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, salientou que os países são diferentes, mas complementares. Ele também relatou que compartilha dos mesmos objetivos da BRIL Chamber e está otimista com a relação. “Admiro e acho extremamente benéfico o esforço da Câmara em aproximar as duas nações e incrementar as relações comerciais. Como Cônsul-geral de Israel no Brasil, estou de acordo com a missão da Câmara em aumentar as exportações e importações entre os países. Espero que a relação comercial siga crescendo e que o futuro seja muito melhor”, finalizou Rafael.

Câmara Brasil-Israel (BRIL Chamber)

A Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria (BRIL Chamber) é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública que atua há mais de 60 anos na promoção das relações econômicas e comerciais entre Brasil e Israel. A organização trabalha em prol do intercâmbio comercial, promovendo o contato entre empresas e instituições interessadas em fazer negócios. Suas atividades incluem a realização de missões comerciais e eventos com o objetivo de fomentar um ambiente de negócios ativo, criando oportunidades para a efetivação de parcerias.

