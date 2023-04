Acontece Setcergs condena atos irregulares de empresa transportadora

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Operação policial desmanchou esquema de tráfico internacional de drogas a partir dos portos de Rio Grande (RS) e de Itajaí (SC). Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) repudiou os atos e conduta dos administradores e da própria empresa de transporte envolvidos com tráfico internacional de drogas, alvo de operação policial. A ação culminou com a prisão de César Oliveira de Oliveira Júnior, dono da CTIL Logística, preso em Balneário Camboriú (SC) na Operação Hinterland. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (30).

Foram dois anos de investigação na qual a polícia apurou que a organização criminosa movimentou 17 toneladas de drogas com destino à Europa. Deste montante, 12 toneladas foram apreendidas. O trabalho foi feito em parceria entre a Polícia Federal e a Receita Federal, com atuação do delegado e superintendente da PF Aldronei Antonio Pacheco Rodrigues.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/setcergs-condena-atos-irregulares-de-empresa-transportadora/

Setcergs condena atos irregulares de empresa transportadora

2023-03-31