Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Acordo marca nova fase do programa Brave e será implantado no semiárido do Nordeste. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No dia 13 de abril, a Shell Brasil e o Senai Cimatec lançam a nova fase do programa Brave (Brazilian Agave Development – Desenvolvimento da Agave no Brasil). Este projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com investimento da Shell, busca explorar o potencial da agave como fonte de biomassa para a produção de etanol, biogás e outros produtos.

A nova etapa do Brave prevê duas frentes de atuação: os projetos Brave-Mec e Brave-Ind. O Brave-Mec tem como foco o desenvolvimento de soluções de mecanização para o plantio e colheita da agave, além de desenvolver um campo experimental de testes, visando promover o cultivo e manejo de diferentes espécies de agave, como, por exemplo, a agave sisalana, hoje utilizada para a produção de sisal, e a agave tequilana, usada para a fabricação de tequila.

Em paralelo, o projeto Brave-Ind vai desenvolver tecnologias de processamento da agave para produzir etanol de primeira e segunda geração – aquele obtido através das folhas e bagaço da planta – e outros produtos renováveis. As iniciativas somam-se ao Brave-Bio, projeto de pesquisa financiado pela Shell em parceria com a Unicamp, iniciado em novembro de 2022.

Senai Cimatec Sertão

O Programa Brave é uma das primeiras ações do Senai Cimatec Sertão, o novo campus do Senai Cimatec, que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias para impulsionar o avanço social, econômico e ambiental do semiárido nordestino.

2023-04-03