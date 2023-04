Acontece VANT Group lança estratégia de expansão nacional

4 de abril de 2023

CEO da VANT Group, Júlio Augusto da Rocha

A gaúcha VANT Group, que desenvolve soluções em Consultoria, Tecnologia, Brands e Compliance, iniciou 2023 com foco na expansão nacional e na consolidação do modelo de negócio próprio, baseado no associativismo.

Agora, a VANT Group passa a contar com uma Rede de Consultores Associados em diferentes regiões do País . “A missão da VANT GROUP é potencializar resultados através de soluções integradas eficientes”, explica o CEO Júlio Augusto da Rocha.

O agronegócio é um dos principais setores para a empresa consolidar sua estratégia de expansão no mercado brasileiro nos próximos 3 anos. “Esse setor é muito dinâmico, tecnológico, onde a necessidade de ser assertivo na gestão, no monitoramento dos processos e na segurança dos dados é urgente, por conta da alta competitividade nos detalhes. E, ao mesmo tempo, o agro é muito alicerçado em modelos de negócios familiares nos diversos tamanhos de negócio. E a VANT tem expertise para enxergar essas dores, a tecnologia adaptável a cada realidade e a simplicidade para conduzir a implementação de inovação e expansão”, pondera Júlio.

A empresa realizou nos dias 30 e 31 de março, no Diamond Tower, em Porto Alegre, a 1ª Convenção de Consultores Associados VANT Group. Foi um encontro de troca de ideias, experiências e network, que reuniu especialistas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“O objetivo dos consultores é ampliar a atuação do grupo, sem perder o

DNA que nos trouxe até aqui. A parte técnica e os alinhamentos seguem sendo desenvolvidos de forma centralizada. A participação desses profissionais é bem interessante, com um sistema recorrente e ganhos mensais. Os consultores atuam conosco sem deixar de atuar com outros negócios e atividades”, salienta Júlio.

