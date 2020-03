Agro Sebrae e Abrasel lançam mais nove cursos gratuitos de qualificação

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Projeto Gastronomia Digital oferece 27 capacitações online para o setor de bares e restaurantes

Já estão disponíveis mais nove cursos online gratuitos para os donos de pequenos negócios que atuam no setor de alimentação fora do lar. As novas capacitações lançadas neste ano tratam de otimização de fluxos de serviço em restaurantes de comida a quilo, formalização do negócio, inovação no setor, responsabilidade empresarial, segurança dos alimentos em serviço de buffet, além de gerenciamento de pessoas e de fornecedores.

Os conteúdos especializados foram criados pelo Sebrae em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), por meio do Projeto Gastronomia Digital. Ao todo são oferecidos 27 cursos com o objetivo de aumentar a produtividade dos negócios nas áreas de gestão de pessoas, da empresa, da qualidade e processos, de projetos e do produto.

Com mais de 30 anos de experiência no ramo de alimentação em Campo Grande (MS), a dona do restaurante japonês Ichiban, Maura Shiroma, se interessou pelos conteúdos na área de gestão de pessoas e fez três cursos. “A gente aprende muita coisa no dia a dia, mas é preciso buscar um aperfeiçoamento, uma atualização, e se modernizar”, comentou. A metodologia fast learning (rápido aprendizado) dos cursos com vídeos curtos (5 a 10 minutos) e material de apoio no formato de e-books também chamou atenção da empresária. “Como não tenho muito tempo, gostei do método e pretendo fazer outros cursos, assim que eu puder”, ressaltou.

Desde que foram lançados, em agosto do ano passado, a plataforma já atraiu mais de seis mil alunos e alunas, com 12 mil matrículas realizadas. Entre os cursos mais procurados estão “Como desenvolver uma equipe com atendimento de excelência para obter resultados excepcionais” e “O bar como meio de vida: por que planejar o seu futuro?”.

Para se inscrever, basta preencher um cadastro nos sites da Conexão Abrasel ou do Sebrae. Dentro da plataforma, é possível procurar pelos cursos de acordo com a qualificação desejada. Ao final de cada curso, é apresentado um teste de conhecimentos . www.sebrae.com.br/abrasel,

https://abrasel.com.br/conexao/cursos

