Acontece Sebrae lança Guia do Candidato Empreendedor: iniciativa reforça a importância dos pequenos negócios na agenda das eleições

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação)

O Sebrae lançou o Guia do Candidato Empreendedor, em uma coletiva online, nesta última segunda-feira (28). O documento tem como objetivo apresentar alternativas aos candidatos municipais para investirem no desenvolvimento econômico sustentável e na geração de empregos, através do apoio ao empreendedorismo, e com isso, melhorar o ambiente de negócios nas cidades brasileiras. O Guia reúne um conjunto de propostas de políticas públicas para os futuros prefeitos e prefeitas, bem como vereadores e vereadoras que serão eleitos no próximo mês de novembro.

O encontro virtual contou com a presença da diretoria executiva do Sebrae, do Conselho Deliberativo e dos parceiros que apoiam a iniciativa do Sebrae: Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Instituto Rui Barbosa, com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Além de parlamentares ligados ao empreendedorismo.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, explicou sobre o Guia. “Ele fala de gestão política do município focado na administração. O momento estimula a candidatura e o Sebrae quer estimular a população no debate do empreendedorismo na campanha política. Escolher bem o candidato empreendedor, aquele que pode ajudar no futuro mais a micro pequena empresa”, afirmou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Roberto Tadros, concordou com Melles e reforçou a importância de estimular a pauta entre a classe política. “Mais uma vez o Sebrae cumpre seu compromisso de estimular o crescimento das pequenas empresas no país. Estabelecer um compromisso de vereadores e prefeitos com o empreendedorismo é expandir a nossa consciência política”, comentou.

A apresentação do Guia do Candidato Empreendedor ficou por conta do diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick. “Teremos aí mais de cinco mil cidades com novos gestores. Os próximos quatro anos são uma página em branco e ao mesmo tempo uma oportunidade de inovar. Sabemos que a melhor forma de prever o futuro é cria-lo. Foi aí que surgiu a ideia de propor esse documento. O trabalho se inicia agora com o lançamento do Guia, durante o período eleitoral, mas a nossa proposta traz um plano de trabalho para os quatro anos de mandato. No pós-eleição, temos a intenção de visitar cada um dos municípios brasileiros para melhorar o ambiente de negócios”, disse Quick.

Confira as 10 Dicas do Sebrae para o Candidato:

1 – Gere emprego

2 – Mobilize lideranças

3 – Desburocratize e simplifique

4 – Apoie o empreendedor

5 – Compre no município

6 – Inclua empreendedorismo nas escolas

7 – Qualifique quem mais precisa

8 – Fortaleza a identidade do município

9 – Incentive a cooperação

10 – Promova inovação e sustentabilidade

