O relator da PEC (proposta de emenda à Constituição) emergencial do Renda Cidadã, senador Márcio Bittar (MDB-AC), disse nesta terça-feira (29), em entrevista, que usar verba do pagamento de precatórios para financiar o programa social “não é um calote”.

Precatórios são dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça. No projeto do Orçamento para 2021, o governo reservou R$ 55 bilhões para saldar esses débitos. Na segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro e aliados informaram que parte do valor será usado como fonte para o Renda Cidadã.