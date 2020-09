Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de tempestade em Porto Alegre nesta quarta

29 de setembro de 2020

Granizo e rajadas de vento são esperadas na Capital

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para o risco de temporal com trovoadas, raios, fortes rajadas de vento e granizo nesta quarta-feira (30) na Capital. O alerta tem base em prognósticos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Durante a tempestade, a Defesa Civil orienta as pessoas para que evitem transitar nas ruas; abriguem-se em local seguro; afastem-se de postes, árvores e das placas de sinalização e publicitárias; não entrem em alagamentos; observem alterações nas encostas; e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

No caso de emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

