Agro Sebrae RS está na Expodireto Cotrijal 2020, apresentando oportunidades aos visitantes

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

(Foto: Ricardo Azevedo)

O Sebrae RS está presente na Expodireto Cotrijal 2020, em Não-Me-Toque. Na terça-feira (03), foram realizadas aproximadamente 200 reuniões que aproximaram mais de 150 empreendedores, entre vendedores e compradores. Já na -feira (04), foram promovidos 150 encontros na rodada de negócios nacional. Os compradores são representantes de empresas de médio e grande portes que têm interesse nas soluções apresentadas por pequenas empresas (as vendedoras), culminando um processo que começa muitos meses antes da feira, ressalta o gestor de Projetos do Sebrae RS Cássio Fridriczewski.

“A Expodireto é uma vitrine totalmente voltada para o agro. É um espaço que passa uma segurança para o cliente de que ele está lidando com uma empresa séria”, avalia a empreendedora Frantieli Andreetta, da Inovare Container. A empresa está apresentando uma solução para depósito de defensivos agrícolas que já está dentro das normas exigidas para a atividade. Segundo Frantieli, participações anteriores na feira ampliaram a visibilidade da empresa que vende para todo o Brasil, por isso, houve a decisão de expor pela vez no estande do Sebrae RS.

Quem também está otimista com a possibilidade de fechar novos negócios é Rodrigo Finger, sócio diretor da Multiplas. A empresa vende cochos e bebedouros para a pecuária feitos de plástico, o que facilita a higienização e o transporte dos produtos já que o material é mais leve. A empresa, criada há apenas 1 ano e 9 meses, também comercializa caixas para transporte em caminhonetes, que têm atraído a atenção dos visitantes para o transporte de equipamentos e bagagens.

“Estivemos no estande do Sebrae no ano passado e foi a nossa primeira experiência de divulgação. Vimos que vem gente do Brasil todo e de outros países conhecer os produtos expostos aqui. E isso dá resultado, tanto é que a maior parte das nossas vendas é através da internet, para outros estados,” avalia o empresário da indústria localizada em Lagoa dos Três Cantos, cidade distante apenas 15 km de Não-Me-Toque.

Desde a última edição, houve uma renovação de 40% nos expositores presentes no estande do Sebrae RS, então há muitas novidades para quem já visitou o espaço nos anos anteriores. A Expodireto Cotrijal vai até o dia ço, em Não-Me-Toque.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário