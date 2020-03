Agro Pavilhão da Agricultura Familiar conta com 226 empreendimentos nesta edição da Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

Nesta Expodireto Cotrijal, a Emater/RS-Ascar, em parceira com a Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), apresenta 15 espaços temáticos, com informações técnicas, envolvendo as áreas de bovinocultura leiteira, cooperativismo, agroindústria familiar, segurança alimentar, energia fotovoltaica, secagem e armazenagem de grãos, florestas comerciais, horticultura, plantas bioativas, meliponicultura e apicultura, irrigação, tecnologia de aplicação, piscicultura, solos, culturas e turismo rural.

Durante a Feira, além da recepção dos visitantes com as devidas explicações técnicas, eventos paralelos também fazem parte da programação. Oficinas de alimentação, palestras, fóruns e o tradicional Café da Manhã para Imprensa e autoridades, realizado nesta terça-feira. A programação desta quinta-feira (05) contempla o Fórum Florestal, que está na 14ª edição. Outro destaque ficará por conta da cultura do milho, que estará presente em várias das parcelas temáticas, em consonância com o Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho (Pró-Milho RS), lançado pela Seapdr, em 7 de fevereiro.

No Pavilhão da Agricultura Familiar, organizado em parceria entre Cotrijal, Seapdr, Emater/RS-Ascar, Fetag e Fetraf/RS, são 226 empreendimentos, divididos em 191 estandes, sendo 157 com produtos das agroindústrias familiares e 69 de artesanatos, plantas e flores, envolvendo expositores de 129 municípios gaúchos. Das agroindústrias familiares estão sendo expostos e comercializados produtos como panificados, derivados de cana-de-açúcar, embutidos, laticínios, picolés e sorvetes, sucos, erva-mate, chips de mandioca e batatas, entre diversos outros.

