Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

O governo do Estado protocolou na Assembleia Legislatova, na quarta-feira (04), o PL (Projeto de Lei) 45/20, que institui o Programa Veículo Legal. A proposta foi inspirada no PL 111/2019, de autoria do deputado Sebastião Melo, que tramitou ano passado no Parlamento.

Devido à inconstitucionalidade do texto, foi vetado pelo governo. Posteriormente, reuniões com as assessorias técnicas do deputado Melo e do Executivo foram realizadas para sanar as pendências legais referentes ao teor da proposição.

A proposta cria a possibilidade de o proprietário ou o condutor do veículo, quando abordado em operações programadas de fiscalização de trânsito estaduais, realizar no ato o pagamento de eventuais débitos e encargos financeiros existentes, por meio de sistema bancário eletrônico. Dessa forma, evitaria a remoção do veículo nas situações em que for constatada, como irregularidade, exclusivamente a falta de pagamento desses débitos.

O texto enviado à Assembleia Legislativa foi protocolado em regime de urgência. Com isso, tem 30 dias para ser apreciado e, após o prazo, tranca a pauta de votações.

