Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

O IPC-C1 (índice de Preços ao Consumidor – C1), a inflação para as famílias com baixa renda, caiu 0,02% em fevereiro, ficando em 0,53 ponto percentual. Em janeiro, o índice medido em famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos foi de 0,55%.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPC-C1 registrou variação de 4,06%. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (05) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Das oito categorias medidas pela FGV, apenas vestuário teve alta em fevereiro: de -0,24% em janeiro para 0,32%.

O grupo habitação caiu de 0,37% para -0,54%; educação, leitura e recreação, de 2,48% para -0,32%; transportes, de 0,50% para -0,03%; alimentação, de 0,83% para 0,51%; saúde e cuidados pessoais, de 0,29% para 0,26%; comunicação, de 0,15% para 0,11%; e despesas diversas, de 0,16% para 0,15%.

